Nikkei licht hoger na besluit BoJ

De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de plus op 20.347,48 punten. De Japanse exportbedrijven profiteerden van de goedkopere yen. De Japanse toeleveranciers van Apple stonden echter onder druk na een bericht dat de orders voor de iPhone 8 achterblijven bij die van eerdere modellen.

Toshiba zakte ruim 2 procent. Het Japanse technologiebedrijf heeft overeenstemming bereikt met een consortium onder leiding van investeerder Bain Capital over de verkoop van zijn divisie voor geheugenchips. Western Digital, de Amerikaanse partner van Toshiba, is echter naar de rechter gestapt in een poging de verkoop tegen te houden.

Koerssprong

In Hongkong maakte China International Capital Corp (CICC) een koerssprong van meer dan 17 procent. Technologiebedrijf Tencent investeert 370 miljoen dollar in CICC en gaat een strategische samenwering aan met het Chinese effectenhuis.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent lager. De Kospi in Seoul daalde 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,8 procent in de min.