De AEX-index sloot vrijdag 0,1% hoger op 482,9 punten. De Midkap eindigde 0,3% in de plus op 684,1 punten.

Elders in Europa kwamen de beurzen ook nauwelijks in beweging. Parijs, Londen en Frankfurt sloten tussen 0,1% lager en 0,1% hoger. Wall Street noteerde vrijdagmiddag vrijwel onveranderd.

"Een dunne kerstmarkt", zo omschreef Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer de handel vrijdag. "Heel veel partijen hebben de boeken al afgerond voor het jaar."

In de AEX was NN de grote winnaar met een winst van 3,7%. Delta Lloyd liet weten zijn eerdere verzet tegen een overname door het moederconcern van Nationale-Nederlanden te laten varen. De verzekeringsbedrijven zijn het eens geworden over de transactie, waarbij NN zijn bod heeft verhoogd naar €5,40 per aandeel. De overname heeft daardoor een totale waarde van €2,5 miljard.

"NN heeft een mooi kerstcadeau in de schoot geworpen gekregen door De Nederlandsche Bank", zei Bender, doelend op subtiele pressie van DNB op Delta Lloyd om te komen tot consolidatie. KBC Securities verhoogde het koersdoel voor NN Group van €35 naar €41 euro en herhaalde het koopadvies,

Het aandeel Delta Lloyd zakte 0,2% naar €5,32. Volgens vermogensbeheerders KBC en Theodoor Gilissen was het nieuwe bod lager dan verwacht.

Aegon sloot 0,2% hoger. Volgens vermogensbeheerder Bender is Aegon een van de beursfondsen die komend jaar kan profiteren van de sterkere dollar en de plannen van Donald Trump. "Ze hebben een groot deel omzet in dollars en ze hebben baat bij de aangekondigde lagere belastingen en de mildere regulering", aldus Bender. Ook Ahold en Randstad kunnen daarvan volgens hem voordeel van ondervinden, terwijl de sterkere dollar Koninklijke Olie in de kaart speelt.

ABN Amro eindigde onveranderd. Het sentiment over de bankensector wordt gesteund door de Amerikaanse schikking van Deutsche Bank. Daarnaast lanceerde de Italiaanse overheid een fonds voor de redding van de noodlijdende bank Monte dei Paschi.

Onder de hoofdfondsen was staalfabrikant ArcelorMittal (-0,7%) de grootste daler.

Vastgoedfonds Vastned voerde de Midkap aan met een winst van 2,2%. Verzekeraar ASR profiteerde met een plus van 1,7% van het overnamebericht in zijn branche. Philips Lighting (-1,1%) was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen.

Air France-KLM steeg 0,2%. De luchtvaartmaatschappij heeft bijna 5 miljoen aandelen in Amadeus IT Group verkocht. De transactie, die gelijkstaat aan 1,3 procent van het aandelenkapitaal van Amadeus, leverde netto 201 miljoen euro op.

Chemicaliëndistributeur IMCD (-0,2%) kondigde aan zijn kleine Turkse branchegenoot Feza Kimya over te nemen voor een niet onthuld bedrag.

De lege beurshuls Lavide (+8,4%) liet weten het eigen vermogen te hebben versterkt met een kapitaalinjectie van €50.000. Momenteel werkt Lavide aan een zogenoemde omgekeerde overname voor CS Factoring, het bedrijf van voormalig DSB-eigenaar Dirk Scheringa.