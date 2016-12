Kleine plussen op Damrak

Rond 11.00 uur stond de AEX-index 0,1% hoger op 483,2 punten. De Midkap noteerde 0,4% in de plus op 686,5 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs koersten respectievelijk 0,2% en 0,1% hoger, terwijl de beurs in Londen vandaag dicht bleef.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend vrijwel onveranderd. De inflatie in het land van de rijzende zon liep vorige maand op naar 0,5%. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting vlak.

Zo langzamerhand kon ook de balans van het beursjaar 2016 worden opgemaakt. Die viel positief uit ondanks alle onzekerheid die over de markten spoelde, onder meer door de Brexit. Vooral sinds Donald Trump vorige maand werd verkozen tot president van de Verenigde Staten ging het beleggers voor de wind.

De AEX werd dinsdag aangevoerd door biotechnologiebedrijf Galapagos (+1,4%). Staalfabrikant ArcelorMittal (-1,3%), het best presterende aandeel van 2016, was echter de rodelantaarndrager onder de hoofdfondsen.

De bankensector werd opgeschrikt door het nieuws dat de noodlijdende Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena acuut €8,8 miljard nodig heeft. In Amsterdam stond ING (-0,8%) op verlies, terwijl ABN Amro (+0,4%) tot de winnaars behoorde. .

Advertentie

In de Midkap was TomTom (+2%) de grootste stijger. De navigatiesector stond in de belangstelling door het bericht dat TomTom's concurrent Here voet aan de grond wil krijgen in China. BinckBank was ook in trek en won 2,1%.

ASR (-1%) had een mindere dag in de Midkap. De verzekeraar steeg vrijdag nog 1,7% nadat branchegenoot Delta Lloyd akkoord ging met een overname door NN.

Op de lokale markt was Source de grote winnaar met een koerssprong van 11,4%. De ict-detacheerder liet weten de fusie met branchegenoot HeadFirst te hebben afgerond. De combinatie krijgt een jaaromzet van naar verwachting circa €450 miljoen.