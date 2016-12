ArcelorMittal en Shell winnen 

Rond 15.00 uur stond de AEX-index onveranderd op 483,6 punten. De Midkap ging 0,1% omhoog naar 687,1 punten.

"Er gebeurt weinig op de beurs. Het is een beetje stuivertje wisselen. ArcelorMittal daalde dinsdag, maar staat vandaag weer bovenaan", zei marktanalist Ron van der Does (IG Markets). Hij verwacht dat de komende handelsdagen ook rustig blijven. "Wel ben ik benieuwd of de Dow Jones-index de 20.000 punten gaat aantikken."

De beurzen in Parijs en Frankfurt schommelden eveneens rond de slotstanden van een dag eerder. Londen, dat dinsdag de deuren dicht hield, pluste 0,5%.

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting licht hoger. Het macronieuws uit de VS is dun gezaaid. Om 16.00 uur komt er nieuws over woningverkopen.

In de AEX was ArcelorMittal de grote winnaar met een plus van 2,6% dankzij stijgende metaalprijzen. De staalfabrikant zag dit jaar de beurskoers ruim verdubbelen en was daarmee het best presterende aandeel uit de AEX.

SBM Offshore voegde 0,7% toe aan het vorige slot nadat de olieprijzen weer iets verder opliepen. Royal Dutch Shell noteerde 1% in plus. Justitie in Italië wil de olie- en gasgigant samen met de Italiaanse branchegenoot Eni gaan vervolgen wegens een omkopingsaffaire rond de toekenning van een oliecontract in Nigeria, zo blijkt uit stukken bij een rechtbank in Milaan.

NN Group belandde echter achteraan met een verlies van 1,6%. Ook vastgoedfonds Unibail-Rodamco (-1,1%) had een mindere dag. Heineken en Wolters Kluwer moesten 0,7% afstaan.

In de Midkap stonden Intertrust (+2%) en Besi (+1,6%) bovenaan. Ook navigatiespecialist TomTom (+1,3%) en roestvrijstaalfabrikant Aperam (+1,2%) lagen er positief bij.

Bij de middelgrote fondsen stond luchtvaartconcern Air France-KLM (-1,7%) onderaan. Bodemonderzoeker Arcadis werd 1,2% minder waard.

Smallcapfonds Ordina was een opvallende winnaar met een plus van 4,6%. De beurskoers van de automatiseerder is in 2016 ruim verdubbeld. Het Duitse farmaciebedrijf Priobiodrug kreeg er 3,6% bij.