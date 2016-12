Arcelor aan kop; NN Group bedrukt

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 0,1% lager op 483,27 punten, nog steeds dicht tegen het jaarrecord dat vorige week op de borden stond. De Midkap-index ging 0,1% omhoog naar 687,46 punten.

De beurzen in Parijs en Frankfurt schommelden eveneens rond de slotstanden van een dag eerder. Londen dat dinsdag nog de deuren dicht hield, pluste 0,2%.

Op Wall Street kon de Dow Jones-index gisteravond de magische grens van 20.000 punten bijna aantikken, maar bleef bij het slot met een bescheiden plus toch nog onder deze mijlpaal. De graadmeters S&P500 en Nasdaq boekten eveneens kleine winsten. Het macronieuws uit de VS is vanmiddag dungezaaid. Om 16.00 uur komt er nieuws over de voorlopige koopovereenkomsten voor woningen.

In Azië maakte de Japanse beurs opnieuw een pas op de plaats ondanks een meevallend cijfer over de productie in dat land.

In de AEX waren de uitslagen overwegend zeer beperkt. NN Group belandde achteraan met een verlies van 1,6%. Heineken moest 0,7% afstaan. ING liet 0,7% liggen.

Aan de andere kant kon Arcelor Mittal na het dipje van dinsdag 2,2% bijschrijven geholpen door de verder aantrekkende metaalprijzen. De staalreus kan terugkijken op een zeer goed beursjaar. SBM Offshore voegde 0,9% toe aan het vorige slot nadat de olieprijzen weer iets verder opliepen.

RD Shell noteerde 0,3% in plus. Justitie in Italië wil de olie- en gasreus samen met de Italiaanse branchegenoot Eni gaan vervolgen wegens een omkopingsaffaire rond de toekenning van een oliecontract in Nigeria, zo blijkt uit stukken bij een rechtbank in Milaan.

Bij de middelgrote fondsen stond hekkensluiter Air France KLM onder druk met een koersdaling van 1,3%. Arcadis werd 0,5% meer waard.

BESI ging aan kop met een vooruitgang van 1,8%. Intertrust was een goede tweede en boekte een winst van 1%.