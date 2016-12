Verkoopdruk bij Arcelor en ING

De AEX-index noteerde even voor half tien 0,4% in de min op 482,31 punten. De Midkap-index viel 0,3% terug naar 685,32 punten.

Elders in Europa was er ook enige terughoudendheid. Parijs en Frankfurt gleden 0,4% en 0,5% weg.

Op Wall Street liet de Dow Jones-index gisteravond door winstnemingen een daling zien, waardoor de grens van 20.000 punten wat verder uit zicht kwam te liggen. De belangrijkste graadmeter in de VS heeft na de opmars in de voorbije weken aan het eind van het jaar moeite om deze mijlpaal opwaarts te doorbreken. Ook de Nasdaq en de S&P500 moesten wat terrein prijsgeven.

In Azië ging de Japanse beurs gebukt onder de aanhoudende neergang van technologieconcern Toshiba dat een dreigende miljardenafschrijving op zijn nucleaire activiteiten boven het hoofd hangt. De Nikkei-index verloor vanochtend 1,3%.

De euro kroop donderdag tegenover de dollar wat verder uit het dal naar een stand van $1,045, terwijl de olieprijs (Brent) een pas op de plaats maakte net boven de $56 per vat.

Advertentie

In de grotendeels geheel roodgekleurde AEX waren de financiële waarden in de achterhoede te vinden. Aegon en ING werden 0,9% en 1,2% minder waard. NN Group koerste 0,7% lager.

ArcelorMittal, het best presterende hoofdfonds in 2016, zag 1,7% van de koers verdampen.

Heineken behoorde bij de schaarse winnaars met een plus van 0,2%. Wolters Kluwer voegde 0,4% toe aan het vorige slot.

in de Midkap kreeg Air France KLM er 0,9% bij. De luchtvaartcombinatie heeft bijna de helft van de aandelen in cateringbedrijf Servair voor 237,5 miljoen euro verkocht aan Gategroup.