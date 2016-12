De AEX-index noteerde rond drie uur 0,3% in de min op 482,8 punten. De Midkap-index stond tegelijkertijd een fractie lager op 687 punten.

"Het is een klein beetje pas op de plaats", stelde vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB vast. "De volumes blijven laag. Het lijkt er niet op dat grote institutionele beleggers actief zijn."

Vooruitkijkend naar 2017 deed Westerterp een 'redelijk gewaagde voorspelling', zoals hij het zelf noemde. Hij ziet een flinke kans dat de Britse regering valt rond de onderhandelingen over de brexit. "De EU zal zijn poot stijf houden. Het zou kunnen dat de regering de stekker eruit trekt en dan gaat zien wat er van de brexit overblijft."

Westerterp maakte zich weinig zorgen over de verkiezingen die komend jaar op de agenda staan. "Het afgelopen jaar heeft getoond dat politieke gebeurtenissen niet veel negatieve invloed hebben. Het gaat om de bedrijfswinsten. Het is ook belangrijk wat de ECB later in het jaar gaat doen met de rente en het opkoopprogramma."

Elders in Europa stonden de beurzen donderdag ook licht lager. Parijs, Londen en Frankfurt noteerden 0,1% tot 0,3% lager.

Op Wall Street liet de Dow Jones-index gisteravond door winstnemingen een daling zien, waardoor de grens van 20.000 punten wat verder uit zicht kwam te liggen. De futures wijzen op een vlakke opening vandaag.

In Azië ging de Japanse beurs gebukt onder de aanhoudende neergang van technologieconcern Toshiba dat een dreigende miljardenafschrijving op zijn nucleaire activiteiten boven het hoofd hangt. De Nikkei-index verloor 1,3%.

De euro klom 0,4% naar $1,045. De olieprijs (Brent) steeg 0,4% naar $56,46 per vat.

Bij de hoofdfondsen ging KPN aan kop met een winst van 1,6%. Daarmee pakt de grootste verliezer dit jaar in de AEX-index wat terug van het verlies.

Vastgoedreus Unibail Rodamco won 1%. Positief voor kapitaalintensieve fondsen als KPN en Unibail is dat de tienjaarsrente in de VS en Europa flink is gedaald.

ArcelorMittal, het best presterende hoofdfonds in 2016, zag 1,8% van de koers verdampen. ASML, een andere jaartopper, liet 0,4% liggen.

Financiële waarden bevonden zich in de achterhoede. Aegon raakte 0,9% kwijt. ING daalde 1,4% en ABN Amro verloor 0,9%. ""Ze staan ook onder druk omdat in Italië de kogel nog niet door de kerk is"", zei vermogensbeheerder Stan Westerterp, doelend op de toestand met probleembank Monte dei Paschi di Siena.

in de Midkap ging vastgoedfonds Eurocommercial aan kop met een winst van 1,5%. Branchegenoot WDP kreeg er 1,2% bij.

Air France KLM daalde 1%. De luchtvaartcombinatie heeft bijna de helft van de aandelen in cateringbedrijf Servair voor 237,5 miljoen euro verkocht.

Besi leverde 1% in. De toeleverancier voor de chipindustrie was dit jaar het best presterende fonds uit de Midkap met een stijging van 75%.

Ook op de andere grote winnaar Aperam werd wat winst genomen. De roestvrijstaalmaker daalde 1,3%