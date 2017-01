De AEX-index noteerde rond tien uur 0,4% winst tegenover het slot van vorig jaar, bij 483,17 punten, tot 485 punten.

De AMX-index stond toen 0,3% hoger bij 686,57 punten.

De DAX in Frankfurt en CAC 40 noteerden 0,3% lager. Franse PMI-cijfers gingen van 51,7 naar 53,5 in november.

In Londen blijft de beurs gesloten.

De Nikkei in Japan was eveneens dicht. Chinese PMI-cijfers vielen terug tot 51,4 in december.

Foto: ANP

In New York is de beurs gesloten. De handel kijkt er aan tegen de maar niet gepasseerde grens van 20.000 punten. Deze week staat het Amerikaanse arbeidsmarktrapport als richtinggevend op de agenda.

De Nederlandse industrie is in december 2016 in een wat hoger tempo gegroeid, bleek uit cijfers van Nevi en Markit.

De olieprijs zette de opmars voor, een vat Brent kostte 0,25% meer bij $56,96.

De euro zakte een fractie tegen de Amerikaanse dollar en bleef net boven de $1,051.

Bij de hoofdfondsen noteerde Unibail Rodamco 0,7% verlies, zonder concrete aanleiding. Ook Heineken verloor 0,3%. Boskalis steeg 0,8%.

Stamcelbedrijf Galapagos won het meeste met 1,4%, uitzender Randstad volgde met1,3% winst.

Midkapper Air France-KLM (-0,1%) heeft volgens de Franse krant Les Echos een veel grotere schuldenlast, die dit jaar explodeert door nieuwe boekhoudregels.

Stamcelbedrijf Esperite meldde op oudjaarsdag ,,substantiële'' vooruitgang in de gesprekken met potentiële externe investeerders. Voor concrete bekendmakingen is het volgens het bedrijf echter nog te vroeg.