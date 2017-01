Belegger ziet glas nog steeds half vol

Rond half drie stond de AEX-index 0,4% hoger op 488,24 punten, het hoogste niveau sinds augustus 2015. De Midkap noteerde 0,3% in de plus op 695,19 punten. De aandelenmarkten in Londen (+0,5%) en Parijs (+0,6%) kleurden eveneens groen, terwijl Frankfurt een pas op de plaats maakte.

Volgens Roy van Santen, analist bij Lynxx, wordt het aanhoudende positieve sentiment op het Damrak geholpen door de verder oplopende olieprijs (brent) die naar het hoogste niveau sinds juli 2015 steeg tot boven de $58 [er vat. "Het nieuws dat Koeweit en Oman zich hebben gehouden aan de OPEC-deal om de olieproductie te beperken, heeft de twijfel in de markt daarover weggenomen."

Ook wijst hij er op dat de handel in Amsterdam steun krijgt van de verdere terugval van de euro tegenover de dollar. "Het volume in de valutamarkt is terug aan het begin van de nieuwe jaar met een sterkere Amerikaanse munt." De meevallende cijfers over de Chinese industrie droegen eveneens bij aan het milde beursklimaat, stelt van Santen.

De analist van Lynx houdt er rekening mee dat de koersen door winstnemingen binnenkort tijdelijk wat onder druk kunnen komen. "De AEX is de laatste tijd hard opgelopen en kan mogelijk wat terugvallen richting 480 punten, maar daarna verwacht ik een hernieuwde opleving richting 500 punten."

In de AEX trok zwaargewicht Royal Dutch Shell (+1,5%) de kar dankzij de verder aantrekkende olieprijs. Ook staalfabrikant ArcelorMittal (+1,6%) en maritiem dienstverlener SBM Offshore (+0,9%) lagen aardig in de markt. De financiële waarden zaten eveneens in de voorhoede dankzij hogere rentestanden . NN Group en Aegon stegen 1,7% en 1,5%. ING en ABN Amro kregen er beide 1,6% bij.

Onder de hoofdfondsen was vastgoedfonds Unibail-Rodamco (-1,3%) de rodelantaarndrager. KPN en Philips bleven eveneens iets achter met verliezen van 0,5% en 1%.

In de Midkap koerste Air France-KLM 1% hoger. De luchtvaartcombinatie liet maandagavond weten voldoende geld in kas te hebben om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het concern reageerde daarmee op de stelling van de Franse zakenkrant Les Echos dat de schuldenlast van Air France-KLM dit jaar explodeert door nieuwe boekhoudregels.

Bouwer BAM stoomde op naar een plus van 2,1%, terwijl Aperam 4,3% aan het slot van de voorgaande dag toevoegde. Kunstmestfabrikant OCI daarentegen werd 0,5% minder waard.

Bij de kleinere fondsen klom Heijmans 3,9%. De bouwer werd maandag al omarmd. Beleggers speculeerden dat het bouwbedrijf binnenkort met de banken overeenstemming bereikt over een herfinanciering.

Beursbedrijf Euronext schoot 6,7% omhoog. Beleggers reageerden enthousiast op de aankondiging van het beursbedrijf €510 miljoen neer te willen leggen voor afhandelingsbedrijf LCH Clearnet. De overname is wel afhankelijk van het slagen van de fusie tussen beursuitbaters LSE en Deutsche Börse.

RoodMicrotec werd 3,6% duurder. Aandeelhouder Sitimo heeft zijn belang in het chipbedrijf uitgebreid van 3,7% naar 5,6%.

De Verenigde Nederlandse Compagnie noteerde 1,9% in de min. Dit beursfonds heeft de overname van DGB en DGB energie afgerond. DGB is een energieleverancier aan de agrarische sector.