Nieuwjaarsrally in steigers gezet

De AEX-index stond de gehele dag op winst en eindigde 0,3% in de plus op 488 punten, het hoogste niveau sinds augustus 2015. De Midkap zakte 0,1% naar 692,83 punten. De aandelenmarkten in Londen (+0,4%) en Parijs (+0,4%) kleurden groen, terwijl Frankfurt 0,3% terugviel.

Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB droeg de verder oplopende olieprijs (Brent) die de opmars sinds december vorig jaar wist voort te zetten bij aan de verdere koopbereidheid onder beleggers. "Toch verwacht ik dat er een plafond van maximaal $60-65 per vat ontstaat doordat het voor olieproducenten in Amerika weer aantrekkelijk wordt in de markt te gaan stappen. Daarnaast is het afwachten of ook de grote jongens zich aan de OPEC-afspraken over de beperking van de productie gaan houden."

Een opsteker over de Chinese industrie en de gunstige economische bedrijvigheid in het Verenigd Koninkrijk gaven de handel eveneens een steuntje in de rug, stelt Westerterp. "Het is vooral prettig nieuws dat de onrust over een harde landing in China die begin vorig jaar malaise bij de koersen teweegbracht, uitblijft." De verdere groei van de industrie en de bouwuitgaven in de VS droegen ook een steentje bij aan het positieve beursklimaat. Wall Street dat gisteren nog de deuren dicht hield, kwam dinsdag voortvarend uit de startblokken.

Westerterp voorziet dat de opmars van de koersen op korte termijn een vervolg zal krijgen. "De eerste twee weken van het nieuwe jaar hou ik nog rekening met een positief januari-effect, maar rond het aantreden van de komende president Donald Trump later deze maand en het begin van het nieuwe cijferseizoen kunnen beleggers wat last van hoogtevrees gaan krijgen."

Financials aan kop

In de AEX viel zwaargewicht Royal Dutch Shell (+1,2%) in de smaak dankzij de verder aantrekkende olieprijs. Ook staalfabrikant ArcelorMittal (+1,3%) en maritiem dienstverlener SBM Offshore (+1%) lagen aardig in de markt.

De financiële waarden namen het voortouw dankzij de oplopende rentestanden bij de Europese obligatiemarkten in reactie op het nieuws over de flink aangetrokken inflatie in Duitsland die in december uitkwam op hoogste niveau sinds juli 2013. ING en ABN Amro kregen er 2,5% respectievelijk 3,2% bij. NN Group en Aegon stegen 1,3% en 1,6%.

Onder de hoofdfondsen was vastgoedfonds Unibail-Rodamco (-1,7%) de rodelantaarndrager. Philips bleef eveneens achter met een verlies van 1,6%. Unilever moest 0,7% afstaan.

In de Midkap koerste Air France-KLM 0,4% hoger. De luchtvaartcombinatie liet maandagavond weten voldoende geld in kas te hebben om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het concern reageerde daarmee op de stelling van de Franse zakenkrant Les Echos dat de schuldenlast van Air France-KLM dit jaar explodeert door nieuwe boekhoudregels.

Bouwer BAM stoomde op naar een plus van 1,4%, terwijl koploper Aperam 3,3% aan het slot van de voorgaande dag toevoegde. Kunstmestfabrikant OCI daarentegen werd 0,5% minder waard.

Bij de kleinere fondsen klom Heijmans 4,3%. De bouwer werd maandag al omarmd. Beleggers speculeerden dat het bouwbedrijf binnenkort met de banken overeenstemming bereikt over een herfinanciering.

Beursbedrijf Euronext schoot 7% omhoog. Beleggers reageerden enthousiast op de aankondiging van het beursbedrijf €510 miljoen neer te willen leggen voor afhandelingsbedrijf LCH Clearnet. De overname is wel afhankelijk van het slagen van de fusie tussen beursuitbaters LSE en Deutsche Börse.

RoodMicrotec werd 4,6% duurder. Aandeelhouder Sitimo heeft zijn belang in het chipbedrijf uitgebreid van 3,7% naar 5,6%.

De Verenigde Nederlandse Compagnie sloot 1,9% in de min. Dit beursfonds heeft de overname van DGB en DGB energie afgerond. DGB is een energieleverancier aan de agrarische sector.