Randstad aan kop in hogere AEX

De AEX-index noteerde rond half tien 0,1% in de plus op 488,40 punten. De Midkap-index ging 0,1% omlaag naar 692,41 punten.

Wall Street is gisteravond het nieuwe beursjaar voortvarend begonnen. De Dow Jones-index kreeg na de terugval eind vorig jaar de magische grens van 20.000 punten weer in zicht. Vanmiddag is de aandacht gericht op het rapport van salarisverwerker ADP die de ontwikkeling van de banen in de Amerikaanse private sector naar buiten brengt, een voorproefje op de officiële werkgelegenheidscijfers in de VS van komende vrijdag.

De stemming zat er op de eerste handelsdag in 2017 bij de beurs in Japan goed in geholpen door de verzwakking van de yen, de Japanse munt. De Nikkei-index steeg vanochtend 2,5%.

In de AEX nam Randstad de koppositie over met een winst van 2,1% geholpen door een positief rapport over de uitzender door de Zwitserse bank Credit Suisse. Arcelor Mittal werd door beleggers 1,2% hoger gezet.

RD Shell koerste 1,1% hoger. Volgens analisten van RBC zal een belegging in het oliebedrijf de komende tijd beter renderen dan gemiddeld in de sector.

Advertentie

De bankaandelen ABN Amro en ING dikten na de goede stemming van een dag eerder nog eens 0,6% respectievelijk 0,7% aan.

Aan de andere kant moest Philips 0,5% afstaan, terwijl ASML 0,7% minder waard werd. Hekkensluiter DSM viel 0,9% terug.

Bij de middelgrote fondsen kon Sligro 0,7% bijschrijven nadat het supermarktbedrijf een verbetering van de jaaromzet rapporteerde in vergelijking met 2015.