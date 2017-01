De AEX-index eindigde 0,1% lager op 487,6 punten. De Midkap-index ging 0,3% omlaag naar 691,1 punten.

De beurzen van Londen, Parijs en Frankfurt sloten onveranderd tot 0,2% lager.

In Wall Street koerste de Dow Jones-index ten tijde van het slot in Europa 0,1% hoger. De Japanse Nikkei steeg woensdag 2,5%, mede dankzij een verzwakking van de yen.

Het positieve klimaat van afgelopen dagen behoeft nuance, vindt handelaar Bert van der Pol van Mijn Effecten. Onderliggend is de snelle inflatiestijging in Duitsland zeer belangrijk voor de handel, zegt Van der Pol. De Duitse inflatie nadert met 1,7% de doelstelling van de ECB.

Van der Pol: ,,Duitsland is historisch gezien zeer gevoelig voor mogelijke hyperinflatie. De Bundesbank wil afbouw van het opkoopprogramma van de ECB. Dit onverwacht hoge Duitse inflatiecijfer voedt die lobby.” Voor de hele Eurozone bedroeg de inflatie in december gemiddeld 1,1% tegenover 0,6% in november, zo liet Eurostat woensdag weten.

Advertentie

Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger was optimitisch voor de nabije toekomst. "De stemming is al heel lang positief en dat houdt nog wel even aan." Hij wees onder meer op de groeiende winsten bij Amerikaanse bedrijven uit de S&P 500-index. "Als je kijkt naar de trend van groei, dan hadden we het afgelopen jaar een soort winstrecessie. In het derde kwartaal werd het positief, in het vierde kwartaal nog positiever en voor volgend jaar wordt winstgroei met dubbele cijfers verwacht."

Zwanenburg zag wel enig gevaar voor de Amerikaanse winsten. "Wat roet in het eten kan gooien, is als de dollar te veel oploopt. Dan worden de winsten die in het buitenland worden behaald, wat minder waard in dollars."

In de AEX ging Randstad aan kop met een winst van 2,4% ,geholpen door een positief rapport over de uitzender door de Zwitserse bank Credit Suisse. De bank verhoogde het koersdoel van €50 naar €60. Randstad kreeg verder woensdag groen licht gekregen van de ACM om detacheerder BMC in te lijven. Met de transactie is €65 miljoen gemoeid.

Shell koerste 0,5% hoger. Volgens analisten van RBC zal een belegging in het oliebedrijf de komende tijd beter renderen dan gemiddeld in de sector.

ING dikte 0,6% aan, ABN Amro kreeg er 0,8% bij. Gisteren deden de banken het ook al goed vanwege de oplopende rentestanden.

Aan de andere kant was Philips in mineur en moest 1,4% afstaan. De onzekerheid over de toekomst van het gezondheidszorgsysteem Obamacare bij het aantreden van de komende Amerikaanse president Donald Trump later deze maand lijkt het aandeel net als dinsdag parten te spelen.

Boorplatformbouwer SBM Offshore was hekkensluiter met een verlies van 2,7%.

Bij de middelgrote fondsen noteerde Sligro 0,5% hoger nadat het supermarktbedrijf een verbetering van de jaaromzet rapporteerde in vergelijking met 2015.

TomTom steeg 0,9%. Gisteren kondigde chipfabrikant Intel aan dat het een belang van 15% neemt in concurrent Here, de vroegere kaarten- en navigatiedivisie van Nokia.

AScX-fonds Sif kom ruim 4,6% bijschrijven. De funderingsbouwer meldde voorbeurs dat het de grondvesten gaat leveren waarop het windmolenpark Norther voor de Belgische kust komt te staan.

Heijmans daarentegen deed een stap terug na de stevige opleving van de koers begin dit jaar en gleed 3,2% weg.