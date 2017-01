Belegger omarmt staal en biotech

De AEX-index noteerde rond half elf fractioneel in de min op 487,41 punten. De Midkap-index poetste het verlies weg en klom 0,1% naar 691,74 punten.

Elders in Europa vielen de beurzen eveneens wat terug. Parijs en Frankfurt leverden beide 0,2% in.

Wall Street hield gisteravond de opgaande lijn na de goede start van het nieuwe beursjaar vast. De Dow Jones-index klom daarmee weer wat dichter naar de magische grens van 20.000 punten. Vooral aandelen in de autosector deden goede zaken. Vanmiddag komt het cijfer van salarisverwerker ADP over de werkgelegenheid in de Amerikaanse private sector naar buiten.

In Azië nam de Nikkei-index in Japan vanochtend wat gas terug na de enthousiaste start in 2017 en raakte 0,4% kwijt.

In de AEX deed Randstad dat de voorgaande dag nog flink in trek was een stapje terug met een verlies van 0,8%. SBM Offshore moest eveneens 0,8% afstaan. Gemalto werd 0,7% minder waard.

Aan de andere kant had Arcelor Mittal dat vorig jaar de hoofdrol speelde, de wind in de rug en kon 2,6% bijschrijven. Biotechfonds Galapagos, een andere topper in het afgelopen jaar, kreeg er 3,3% bij, goed voor de koppositie bij de hoofdfondsen. Het sentiment rond de biotechsector is sterk verbeterd na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump doordat rivaal Hillary Clinton sterk had ingezet op het terugdringen van de medicijnprijzen. Voor Wolters Kluwer werd 0,8% meer betaald. De Belgische bank KBC heeft het mediaconcern op de kooplijst gezet. Heineken voegde 0,6% toe aan het vorige slot.

Bij de middelgrote fonsen zat ASR in de lift met een vooruitgang van 2,2% geholpen door een gehandhaafde koopaanbeveling door ING en een flinke koersdoelverhoging naar €26. Air France KLM volgde op afstand met een 0,5% hogere koers.

Fugro daarentegen stond in de onderste regionen en daalde 1%. Aperam liet 0,6% liggen.

NSI won 0,9% aan beurswaarde. Het vastgoedbedrijf maakte bekend dat het huurcontract met KPN voor kantoorgebouw Glass House in Amsterdam met tien jaar is verlengd.