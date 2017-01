De AEX-index noteerde rond twaalf uur 0,2% lager op 485,96 punten bij lage volumes. De Midkap stond tegelijkertijd een fractie hoger lager op 691,76 punten.

Elders in Europa stonden de beurzen ook lager. Londen, Parijs en Frankfurt koersten tussen 0,1% en 0,5% lager. Het vertrouwen van consumenten in de eurozone is toegenomen.

In Japan daalde de Nikkei-index vrijdag 0,3%. De Dow verloor gisteren 0,2%. De futures wijzen op een licht lagere opening van Wall Street vandaag.

Bedrijfsnieuws was er vrijdag nauwelijks. Wel minder goed nieuws over de Duitse economie. De Duitse winkelverkopen zijn in november met bijna 2% gedaald ten opzichte van een maand eerder. Net als in de rest van Europa. Duitse fabrieken ontvingen in november 2,5% minder orders dan in oktober.

Banencijfer cruciaal

Beleggers kijken uit naar de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, die tijdens de middaghandel worden gepubliceerd. In doorsnee wordt verwacht dat de werkgelegenheid in de VS in december ongeveer even sterk is gegroeid als in de voorgaande maand. Bij goede cijfers, vergroot dat de kans op een spoedige renteverhoging door de Fed.

,,Daar hangt alles vanaf vandaag. De omzetten zijn verder marginaal", overziet beleggingsadviseur Paul Springorum van Indexus Vermogensbeheer. ,,Nederlandse beleggers kijken vooruit naar bedrijfsresultaten, over anderhalve week zijn de kwartaalcijfers van ASML."

Technisch analisten worden voorzichtiger: ze zien dat recordstanden en de toppen rijp zijn voor een correctie. ,,Die wordt niet groot, maar enkele procenten toch wel", vermoedt Springorum. De timing van die correctie is afhankelijk van het banencijfer.

In de aanloop naar het banenrapport is de dollar teruggezakt tegenover de euro tot $1,059. De Chinese yuan herstelde. Begin deze week zakte de euro nog tot $1,0340, waarmee het laagste peil van de afgelopen veertien jaar werd bereikt. De yield op Amerikaanse staatsschuld zakte negen punten.

Brentolie won 0,8%, tot $57,35 per vat. Kuweit gaf aan verder in zijn productie te snijden. Maar de markt kent veel volatiliteit en speculatie. ,,De markt lijkt uiteindelijk tevreden met een prijs rond $55, ondanks uitschieters", aldus Springorum.

Galapagos top

DSM voerde de AEX-ranglijst aan met een stijging van 3,3%. Het chemiebedrijf kreeg een upgrade van Barclays, dat het advies verhoogde van 'houden' naar 'overwegen'.

Biotechbedrijf Galapagos volgde met een winst van 2,8%. Dit jaar staat bijna 10% winst op het bord. Dergelijke fondsen profiteren van aanhoudend positief nieuws uit vooral de VS, zegt Paul Springorum van Indexus Vermogensbeheer.

Druk op de AEX-index kwam van koersverlies van energiemaatschappij Shell (-0,5%) , Unilever (-0,6%) en halfgeleider ASML (-1%). Samen wegen zij voor bijna 40% mee in de AEX-index, ofwel tachtig keer zwaarder dan koploper Galapagos. Unibail-Rodamco won met 0,9% in vastgoed.

In Midkap stonden ook vastgoedbeleggers Vastned (+1,5%) en Eurocommercial (+1,3%) in de kopgroep. Onderaan ingenieursbureau Aracadis met 1,5% verlies.

Kunstmestfonds OCI pluste met nog eens 2,4%.