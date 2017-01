De goede stemming op de aandelenbeurzen in de afgelopen maand kreeg bij de start van de handel in 2017 een aardig vervolg gesteund door een verdere verzwakking van de euro en meevallende cijfers over de Chinese industrie. Begin vorig jaar zorgde de vrees voor een harde landing van het Aziatische land nog voor een verkoopgolf bij de koersen. „Aan het begin van het jaar zagen we een voortzetting van de Trump-rally, maar na de bekendmaking van de notulen van de Federal Reserve nam de animo wat af doordat naar voren kwam dat er bij de Fed nog steeds onzekerheid bestaat over de economische ontwikkelingen en het onduidelijk blijft hoe het toekomstige rentebeleid gaat uitpakken," stelt Philip Marey, macro-econoom bij Rabobank.

Het Amerikaanse banenrapport op vrijdag liet op een gemengd beeld zien. De werkgelegenheid zwakte in december flink af in vergelijking met het opwaarts bijgestelde banencijfer een maand eerder. De gemiddelde loongroei met 0,4%, de sterkste toename sinds 2009, was echter een mooie opsteker. Marey benadrukt dat het banencijfer wat tegenviel, maar nog binnen de bandbreedte ligt van het niveau dat de Fed maandelijks graag ziet. De iets sterker dan verwachte loongroei zal volgens hem niet de aanzet gaan geven tot een spoedige renteverhoging.

In de nieuwe handelsweek ligt de nadruk op vrijdag met cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen die een indicatie geven in hoeverre consumenten de hand van de knip hebben gehaald in de decembermaand. Verder maakt de Universiteit van Michigan bekend hoe het gesteld is met het consumentenvertrouwen in de maand dat Trump wordt ingehuldigd als nieuwe president.

Aan het einde van de week staan de schijnwerpers eveneens gericht op een aantal grootbanken in de VS die de cijfers over het vierde kwartaal naar buiten. Bank of America, JP Morgan en Wells Fargo zullen inzage geven hoe ze hebben gepresteerd in de periode dat de Trump de verkiezingen won en de aandelenmarkten vooral in Amerika een indrukwekkende opmars lieten zien vanwege een verwachte fiscale ondersteuning van het bedrijfsleven.

Op woensdag is de hoofdrol weggelegd voor de persconferentie van Trump die naar verwachting naast het inzage geven over zijn eigen financiële situatie ook meer duidelijkheid kan gaan geven geven over de komende beleidsplannen na zijn aantreden in het Witte Huis. „Er is al veel positivisme op de financiële markten ingeprijsd, terwijl de effecten van de verwachte fiscale stimulering pas in 2018 door gaan werken. Aan de andere kant zullen mogelijke nadelige gevolgen van zijn handelsbeleid veel sneller merkbaar zijn, " meent Marey.