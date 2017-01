AEX gebukt onder Shell en DSM

De AEX-index noteerde rond tien uur 0,4% in de min op 484,99 punten. De Midkap-index stond onveranderd op 693,45 punten.

Andere Europese beurzen hadden ook enige tegenwind. Parijs en Frankfurt lieten beide 0,3% liggen.

Op Wall Street flirtte de Dow Jones-index vrijdagavond dicht tegen de grens van 20.000 punten, maar sloot met een kleine winst net onder deze magische horde. De beter dan verwachte voortgang van de loonontwikkeling in de VS woog zwaarder dan een afzwakking van de Amerikaanse banengroei.

Deze week zal de focus vooral gericht zijn op de persconferentie van de komende Amerikaanse president Donald Trump die later deze maand zijn opwachting maakt in het Witte Huis. Op vrijdag komen een aantal grootbanken in de VS met de resultaten over het vierde kwartaal naar buiten.

In Azië hield de Japanse beurs de deuren dicht vanwege een nationale feestdag. De aandelenbeurzen in China lieten maandag weinig beweging zien.

Uit Duitsland kwam gunstig macronieuws. De export in dat land is in november flink aangetrokken in vergelijking met een maand eerder. De euro won in reactie daarop wat aan kracht tegenover de dollar op een stand van $1,055.

In de AEX waren de uitslagen overwegend bescheiden. RD Shell deed een stapje terug vanwege de lagere olieprijzen en raakte 1% kwijt. DSM had ook een mindere dag met een koersdaling van 1,1%. De financials lieten eveneens een negatief beeld zien. Aegon werd 0,8% minder waard, terwijl ABN Amro 0,2% inleverde. NN Group gleed 0,3% weg ondanks een herbevestigd koopadvies van Bank of America Merrill Lynch.

ArcelorMittal behoorde bij de schaarse winnaars en koerste 0,3% hoger. Voor Heineken werd 0,4% meer betaald. Ahold Delhaize noteerde fractioneel in de plus . De supermarktcombinatie is vandaag begonnen met het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van €1 miljard.

Bij de Midkappers kreeg Air France-KLM er 0,5% bij. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie vervoerde vorige maand 7,6 procent meer passagiers dan een maand eerder. Over heel 2016 werd een groei van 4 procent gerealiseerd.

TomTom werd door beleggers 1,9% hoger gezet gesteund door een koersdoelverhoging van de Zwitserse bank UBS.

Flow Traders dikte 1,5% aan na een opwaardering naar 'neutraal' door zakenbank Kempen.

AScX-fonds Heijmans voegde 0,9% toe aan het slot van vrijdag. Na de somberheid in 2016 heeft het bouwbedrijf dit jaar de weg omhoog gevonden.

