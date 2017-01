Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

KLM, onderdeel van het aan Euronext genoteerde Air France-KLM, is onlangs benoemd tot veiligste luchtvaartmaatschappij van Europa. Om deze reden bezochten zij de Amsterdamse beurs en openden zij de handelsdag.

Aegon onderaan op rood Damrak

29 min geleden Johan Wiering

De Amsterdamse aandelenbeurs bleef halverwege de middag in het rood. Beleggers grepen de dalende olieprijzen en het gebrek aan impulsen aan om winst te nemen. Vooral Aegon had het in de AEX moeilijk.