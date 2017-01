De AEX-index stond om vier uur 0,4% in de min op 484,8 punten. De AMX ging 0,6% omlaag naar 689,5 punten.

Andere Europese beurzen hadden ook tegenwind. Parijs en Frankfurt lieten 0,7% respectievelijk 0,4% liggen.

De Amerikaanse beurzen zijn voorzichtig van start gegaan. Na een half uur handel stond de Dow Jones-index 0,3% lager. De Nasdaq-index pakte er wel 0,1% bij.

Beleggingsspecialist Roy van Santen (Lynx) schrijft de verliezen in Europa afgezien van de terugval van de olieprijzen aan winstnemingen toe. ,,De beurzen zijn in een maand tijd hard gestegen, voor de AEX was dat 45 punten. Het ontbreekt nu ook aan impulsen om de weg omhoog te vervolgen."

Vermogensbeheerder Jan-Willem Nijkamp van Fintessa constateert eveneens vermoeidheidsverschijnselen bij beleggers. ,,Zij blazen even stoom af en misschien zullen de beurzen zelfs een stapje terug doen. Zeker als de Amerikaanse banken vrijdag niet aan de hooggespannen verwachtingen weten te voldoen. Gemiddeld genomen wordt overigens een winstgroei van 3% voor de bedrijven in de S&P-500 voorzien. Dat is weliswaar het tweede achtereenvolgende kwartaal van verbetering na kwartalen na neergang, maar het groeipercentage houdt niet over."

Voor geheel 2017 ziet Nijkamp het wel vrij positief in. ,,De Amerikaanse economische cijfers worden steeds beter, met onder meer een bijna volledige werkgelegenheid en een sterke huizenmarkt. Ook in Europa gaat het de goede kant op. De vraag is wel hoe Donald Trump zich als president gaat opstellen en hoe de verkiezingen in onder meer Frankrijk zullen uitpakken."

Verzekeraar Aegon stond bij de Nederlandse hoofdfondsen met een min van 2,5% onderaan. ING zakte 1,8%.

Biotechnologiebedrijf Galapagos, dat een goede start van het nieuwe beursjaar kende, verloor 1,3%.

RD Shell gaf onder invloed van de lagere olieprijzen 1,1% prijs.

NN Group was onder de financiële waarden met een winst van 0,6% een positieve uitzondering. Beleggers lijken tevreden met de aankoop van Delta Lloyd tegen een redelijke prijs.

Ahold Delhaize steeg 0,6%. De supermarktcombinatie is vandaag begonnen met het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van €1 miljard.

Bij de Midkappers stond ingenieursbureau Arcadis met een min van 2,1% onderaan. Air France-KLM raakte 1,8% kwijt, ondanks gunstige cijfers over het passagiersvervoer. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij leed onder een winstwaarschuwing door Lufthansa en het uitblijven van een prognose door de Duitse concurrent voor 2017.

Eurocommercial Properties zakte 1,4%, na door Kempen van de kooplijst te zijn gehaald.

Flow Traders dikte 0,8% aan na een opwaardering naar 'neutraal' door zakenbank Kempen.

TomTom werd door beleggers 0,8% hoger gezet, gesteund door een koersdoelverhoging naar €10,20 van de Zwitserse bank UBS.

