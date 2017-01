De AEX-index sloot 0,1% lager op 484,74 punten. De Midkap klom 0,2% naar 690,86 punten. De beurzen in Parijs (+0,01%) en Frankfurt (+0,2%) noteerden licht in de plus.

"Beleggers wachten op de kwartaalcijfers. Zij zijn benieuwd of bedrijven meer winst hebben geboekt en of ondernemingen met hoge winstverwachtingen komen die de positieve waarderingen op de beurs rechtvaardigen", zei beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING). Hij sluit niet dat er binnenkort een kleine correctie op de beurs komt na de krachtige koersstijgingen van eind vorig jaar.

Volgens technisch analist Royce Tostrams ondergaat de AEX momenteel al een kleine terugval. Niettemin houdt hij vast aan een koersdoel van 510,55 punten voor de Amsterdamse beursgraadmeter.

In de Verenigde Staten komt Delta Air Lines donderdag met de jaarcijfers. Een dag later volgen de jaarresultaten van de banken Bank of America, JPMorgan Chase en Wells Fargo. In Nederland publiceert chipmachinefabrikant ASML volgende week woensdag de resultaten over 2016.

Wall Street noteerde vanmiddag licht in het groen. De meeste Aziatische beurzen verloren vanochtend terrein. De Japanse Nikkei-index liet 0,8% liggen.

Advertentie

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stonden de verzekeraars voor de tweede achtereenvolgende dag op verlies door de vrees dat de rente nog geruime tijd laag blijft. Aegon en NN Group lieten respectievelijk 0,3% en 0,9% liggen.

Royal Dutch Shell werd 0,3% goedkoper. De oliereus kreeg een koopadvies van het Amerikaanse BMO Capital Markets. Verffabrikant AkzoNobel (-1,1%) had eveneens een mindere dag.

Staalgigant ArcelorMittal ging met een winst van 4,6% aan kop in de AEX. Voormalig dochterbedrijf Aperam (+2,9%) lag eveneens goed bij beleggers. De roestvrijstaalfabrikant kondigde aan haar activiteiten op het gebied van buizen in het Franse Ancerville en Annecy te verkopen aan het Duitse Mutares. Dit onderdeel is goed voor een omzet van €67 miljoen.

KPN steeg 0,6% na door zakenbank Goldman Sachs op de favorietenlijst te zijn geplaatst.

Digitaal beveiliger Gemalto gaat technologie leveren voor de productie van de eerste zelfrijdende auto in China en won op dit nieuws 0,4%.

Midkapper Air France-KLM had last van een adviesverlaging door het Britse Barclays. Het luchtvaartconcern werd 3,3% minder waard.

GrandVision steeg 2,4%, na een adviesverhoging naar 'kopen' door vermogensbeheerder Theodoor Gilissen. De zakenbank meent dat de groeiperspectieven voor de optiekketen onverminderd gunstig zijn, ondanks de tegenvallende ontwikkeling in 2016.

Smallcapfonds NSI pakte er 1,3% bij, na door Kepler Cheuvreux op de kooplijst te zijn geplaatst.

Wilt u weten waar de kansen en risico's liggen in 2017? Volg donderdagavond gratis het online seminar met beursexperts van ING en BlackRock.