Rond kwart over vier stond de AEX-index 0,7% hoger op 488 punten. De graadmeter kreeg een extra zetje door de positieve start van Wall Street. De Midkap noteerde 0,7% in de plus op 695,7 punten. De beurzen van Parijs (+0,4%), Londen (+0,5%) en Frankfurt (+0,7%) noteerden ook licht hoger.

"We zitten in een luwtegebied in afwachting van het cijferseizoen en de inauguratie van Trump", zei Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer.

De meeste koersenborden in Azië eindigden woensdag in het groen.

In Wall Street noteerde de Dow Jones-index woensdagmiddag 0,3% hoger.

Beleggers in Europa en de VS hebben duidelijk weinig boodschap aan berichten over vermeende chantage van de aanstaande president Donald Trump door de Russen.

Wall Street is wel benieuwd naar de toespraak die de Trump vandaag gaat houden. Het is voor het eerst sinds zijn verkiezingsoverwinning in november dat Trump een persconferentie houdt. Naar verwachting zal hij meer details geven over zijn economische plannen.

Bender: We hebben een voorschot genomen op de plannen van Trump. Nu komt het moment: 'show us the money', niet 'show us the tweets'."

Vrijdag trappen een aantal grote Amerikaanse banken het cijferseizoen af. "Dan wordt er gekeken hoe ze met hun interne posities zijn omgegaan, qua aandelen en obligaties. We hebben behoorlijke klappen gezien op de obligatiemarkt", zei Bender. "Anderzijds hebben we een rentestijging gezien aan de lange kant. "Dat is goed voor financials. Hoe hebben ze daar in de laatste weken van 2016 van kunnen profiteren en wat is hun commentaar voor de volgende periode?"

In de AEX ging het volatiele staalaandeel ArcelorMittal aan kop met een winst van 2,6%. De staalgigant profiteerde van hogere staalprijzen. Boskalis kreeg er ook 2,4% bij.

Ook Wolters Kluwer (+1,9%) was in trek. Zakenbank Berenberg verhoogde het beleggingsadvies voor Wolters Kluwer naar 'houden'.

ABN Amro stond onveranderd. De bank kondigde woensdagochtend aan dat bestuurslid Joop Wijn overstapt naar betaalbedrijf Adyen.

KPN daalde 1,6% en was daarmee de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Het telecomconcern had last van een adviesverlaging door Jefferies naar 'underperform'. Het Amerikaanse effectenhuis bracht bovendien het koersdoel voor het aandeel KPN omlaag van €2,94 naar €2,32.

De Midkap werd aangevoerd door verzekeraar ASR (+2,1%). Groothandel Sligro (-0,7%) was de grootste daler onder de middelgrote beursfondsen.

Bij de smallcapfondsen was Telegraaf Media Groep de grote winnaar met een koerssprong van 6,9% naar €5,00. Het Belgische Mediahuis en VP Exploitatie bevestigden hun voornemen om gezamenlijk een openbaar bod van €5,25 per aandeel TMG uit te brengen. Daarbij is 55% van de aandelen reeds toegezegd.

Autobedrijf Stern Groep (+5,3%) kwam met een nieuw strategisch plan en denkt zijn bedrijfswinst daarmee de komende jaren flink te kunnen vergroten. Het bedrijf wil zich meer richten op diensten als leasing, schadeherstel en onderhoudswerk. Verder zal het bedrijf scherper op de kosten gaan letten.

