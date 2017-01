Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Merijn Bosman van Dynamic Credit luidt de gong van Euronext Amsterdam om te vieren dat er een direct kanaal is opgezet tussen de internationale kapitaalmarkt en de Nederlandse hypotheekmarkt.

Beleggers smullen van Takeaway

7 min geleden DFT

De Amsterdamse beurs kwam rond de lunch nauwelijks in beweging. In de aanloop naar de start van het Amerikaanse cijferseizoen hielden beleggers hun kruit droog. Bij de hoofdfondsen viel Randstad het meest in de smaak. Galapagos kende een mindere dag. Bij de kleinere aandelen stal Takeaway de show.