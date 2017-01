Damrak hoger weekend in

De AEX-index sloot 1% hoger op 488,09 punten. De Midkap noteerde 0,9% in de plus op 692,21 punten. De beurzen in Parijs (+1,2%), Frankfurt (+0,8%) en Londen (+0,4%) kleurden eveneens groen.

"Vooral de financials trokken de markt omhoog", zei handelaar Sybren van der Hijden (Saxo Bank). De financiële waarden profiteerden van de hogere rente in Europa. Ook liftten zij mee op de meevallende kwartaalcijfers van hun Amerikaanse branchegenoten Bank of America en JPMorgan Chase.

Naast beide banken trapten ook bankconcern Wells Fargo en vermogensbeheerder BlackRock het cijferseizoen af in de Verenigde Staten. In Nederland is chipmachinefabrikant ASML komende woensdag als eerste aan de beurt met jaarcijfers. Donderdag volgt Ahold Delhaize met een update over de laatste drie maanden van 2016.

Wall Street stond vrijdagmiddag op een lichte winst. Volgens beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING) zijn de koersen van vooral Amerikaanse aandelen inmiddels erg hoog opgelopen. Hij adviseert beleggers dan ook om eveneens hoogrentende bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende landen in hun goed gespreide portefeuille op te nemen.

In de AEX waren ABN Amro (+3,2%) en Aegon (+2,6%) de sterkste stijgers. ING (+2%) profiteerde van koopadviezen van Société Générale en Macquarie. Nationale-Nederlanden kreeg er 0,8% bij.

Galapagos won 2,3%. Het biotechnologiebedrijf moest donderdag nog flink inleveren na kritiek van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump op de sector.

Randstad klom 1,4%. ABN Amro heeft het advies voor het aandeel Randstad verhoogd van 'houden' naar 'kopen'.

Verzekeraar ASR ging aan kop in de Midkap met een winst van 6,8%. De Nederlandse overheid haalde €450 miljoen op met de verkoop van een pluk aandelen in de verzekeraar. De overheid heeft nu nog iets meer dan de helft van ASR in handen. Naast ASR had ook flitshandelaar Flow Traders (+3,6%) een goede dag in de Midkap.

Wereldhave daalde 2,3%. Het winkelvastgoedbedrijf meldde vrijdag dat het gaat reorganiseren. De verwachtingen voor 2016 bleven onveranderd. ABN Amro-analist Ruud van Maanen vindt de timing van het bericht "raar", luttele weken voor de publicatie van de jaarcijfers. Hij stelt vast dat er sprake is van een "aanhoudende instabiliteit in de organisatie" die bijdraagt aan de fundamentele problemen waarmee het bedrijf te maken heeft.

Takeaway steeg 5,1% na een verhoging van het koersdoel door ABN Amro. Gisteren schoot de koers van de maaltijdenbezorger al bijna 15% omhoog nadat het bedrijf een sterke bestellingengroei meldde.