De AEX stond om half drie 0,6% in de min op 485,2 punten. De AMX daalde met 0,2% naar 691,2 punten.

Elders in Europa hadden verkopers veelal ook de overhand. Frankfurt en Parijs zakten 0,6% respectievelijk 0,7%.

Handelaar Frank Bonsee van ABN Amro schrijft de verliezen deels toe aan berichten in Britse zondagskranten. ,,Zij melden dat de Britse premier Theresa May morgen in een toespraak opnieuw zal aansturen op een harde Brexit. In reactie hierop zakte het Britse pond verder weg."

Bonsee wijst erop dat de volumes bescheiden zijn. ,,De Amerikaanse beurzen blijven dicht en beleggers zijn in afwachting van de komende reeks kwartaalcijfers. De bedrijfsberichten zullen waarschijnlijk de toon in de komende weken gaan zetten, doordat redelijk bekend is wat de centrale banken willen. Aan de woorden van Trump hecht ik minder waarde, het gaat erom wat hij in de praktijk gaat brengen."

Randstad stond met een verlies van 2,2% onderaan bij de Nederlandse hoofdfondsen, nadat RBC Capital Markets de uitzender afwaardeerde tot 'sector perform' bij een koersdoel van €56.

Aegon verloor 1,7%. ING zakte 1,6%, na door Goldman Sachs van de koopadvies te zijn gehaald.

Maritiem dienstverlener Boskalis won 0,6%, na zicht te hebben gekregen op een nieuwe klus van een half miljard in Oman. Een fors contract, concludeerde KBC.

KPN klom 0,1%, nadat de Britse bank HSBC bij een herhaald koopadvies zijn koersdoel naar €3,70 optrok.

Bij de midkapfondsen verloor ingenieursbureau Arcadis het meest met 2,0% achteruitgang. TomTom ging met 1,9% terug.

Smallcap Takeaway steeg met nog eens 6,2%. Vorige week ging het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl al stevig omhoog, doordat het aantal bestellingen vorig jaar sterker is gegroeid dan analisten hadden voorzien.

Platformbouwer Sif Holding volgde met een plus van 6,1%.

Pharming won op de lokale markt 5,8%, na toestemming voor het uitrollen van zijn zelfhulp-kit voor consumenten.

Detacheerder DPA pakte er 0,5% bij, op het bericht dat zijn financieel topman vertrekt na een verschil van inzicht.

