De AEX stond om vier uur 0,7% in de min op 484,5 punten. De AMX daalde met 0,2% naar 690,8 punten.

Elders in Europa hadden verkopers veelal ook de overhand. Frankfurt en Parijs zakten 0,7% respectievelijk 0,8%.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan schrijft de verliezen vooral toe aan winstnemingen. ,,Beleggers waren tot vorige week een beetje te euforisch. Ook speelt mee dat het er steeds meer op lijkt dat er een harde Brexit komt. De Britse premier slaat ferme taal uit en in Europa hebben we hardliners gekozen om te onderhandelen. Voor de Eurozone als geheel is het VK overigens niet heel belangrijk, maar Nederland en België halen bijna 8% van de export uit het land."

Juvyns meent dat 2017 geen gemakkelijk beursjaar wordt. ,,De verkiezingen in Nederland en Frankrijk zorgen voor onzekerheid. Datzelfde geldt voor de Brexit en black box Donald Trump. Wel denk ik dat de aanstaande Amerikaanse president zich geen ruzie met China kan veroorloven, omdat het land samen met Japan de grootste schuldeiser van de VS is."

Toch blijft de beleggingsstrateeg positief over aandelen. ,,Alle recente macrocijfers bevestigen dat de economie zich redelijk goed ontwikkelt. Het risico van deflatie is bovendien verdwenen. Voorts versterken de cijfers van Amerikaanse banken op vrijdag ons vertrouwen in het kwartaalcijferseizoen. Deze weerspiegelen toch de gezondheid van de Amerikaanse economie."

Randstad stond met een verlies van 2,0% onderaan bij de Nederlandse hoofdfondsen, nadat RBC Capital Markets de uitzender afwaardeerde tot 'sector perform' bij een koersdoel van €56.

ING zakte 1,9%, na door Goldman Sachs van de kooplijst te zijn gehaald. Aegon verloor 1,8%.

KPN beperkte het verlies tot 0,3%, nadat de Britse bank HSBC bij een herhaald koopadvies zijn koersdoel naar €3,70 optrok.

Maritiem dienstverlener Boskalis won 1%, na zicht te hebben gekregen op een nieuwe klus van een half miljard in Oman. Een fors contract, concludeerde KBC. Staalgigant ArcelorMittal volgde met een winst van 0,9%.

Bij de midkapfondsen verloor ingenieursbureau Arcadis het meest met 2,1% achteruitgang. TomTom ging met 1,7% terug.

Platformbouwer Sif Holding ging bij de AScX-fondsen met een plus van 6,1% aan kop.

Takeaway steeg met nog eens 4,4%. Vorige week ging het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl al stevig omhoog, doordat het aantal bestellingen vorig jaar sterker is gegroeid dan analisten hadden voorzien.

Pharming won op de lokale markt 5,1%, na toestemming voor het uitrollen van zijn zelfhulp-kit voor patiënten in Europa.

Detacheerder DPA pakte er 0,5% bij, op het bericht dat zijn financieel topman vertrekt na een verschil van inzicht.

