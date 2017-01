Rond drie uur stond de AEX-index 0,4% hoger op 483,6 punten. De Midkap noteerde vlak op 686,7 punten.

De grote Europese beurzen stonden verdeeld. Londen steeg 0,3%, Frankfurt won 0,2%. Parijs daalde 0,4%.

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting iets hoger. De beurzen in New York sloten dinsdagavond met lichte verliezen. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 0,4% in de plus.

"Het is redelijk saai", zo schetste ABN Amro-handelaar Daam-Martijn van Holst de stemming op de beurs. "Er zijn veel dingen die eraan komen en dat is allemaal reden om even pas op de plaats te maken." Zo staat vandaag een speech van Fed-topvrouw Yellen op het programma. Van Holst: "En we gaan het cijferseizoen in. Daar zal meer muziek uit moeten komen. Ook gaan we zien wat er de eerste weken van Donald Trump als president zal brengen."

In de AEX waren veel ogen gericht op ASML. De chipmachinefabrikant uit Veldhoven boekte een recordomzet over 2016. Het afgelopen kwartaal was zelfs verrassend goed. Beleggers beloonden ASML met een koerssprong van 6,3%.

DSM (+1,4%) er AkzoNobel (+1,5%) zaten eveneens stevig in de lift. Heineken (+1%) kreeg een kleine verhoging van het koersdoel door Jefferies.

De financiële waarden stonden echter op verlies, in navolging van de stevige klappen voor financials in de VS. Verzekeraar Aegon was de grootste daler onder de hoofdfondsen met een verlies van 1,7%. ING gaf 1,1% prijs.

ING-analist Jan Kleipool ziet de koersdalingen in de financiële sector vooral als een correctie op de hoog opgelopen koersen. Kleipool: "Het is een stapje terug voor de hele sector. De koersen van de banken zijn wat te ver vooruit gelopen op de daadwerkelijke verbetering van de winst. Nu is het afwachten of ze het in het volgende kwartaal waar kunnen maken. Het beeld blijft echter positief, als er onder Trump geen rare dingen gebeuren."

Een koopadvies van Banco Santander kon ABN Amro niet behoeden voor een koersdip van 0,7%.

Vopak kreeg een adviesverlaging van Kempen voor de kiezen. De zakenbank bracht het beleggingsadvies voor het aandeel Vopak omlaag van 'kopen' naar 'houden' bij een koersdoel van €45,50. Het tankopslagconcern werd 0,9% minder waard.

Relx, het voormalige Reed Elsevier, verloor 1,5%. Beleggers schrokken van het winstalarm bij de Britse branchegenoot Pearson.

In de Midkap pikte ASMI (+1,7%) een graantje mee van de meevallende jaarcijfers van zusterconcern ASML. TomTom (+0,7%) wekte de belangstelling van beleggers door een overname in Duitsland aan te kondigen. Het navigatiebedrijf neemt Autonomos over, een start-up uit Berlijn op het gebied van autonoom rijden. Er werden geen financiële details gemeld.

Trustkantoor Intertrust (-2,1%) was de grootste verliezer onder de Midkappers, na de strenge brief van staatsecretaris Wiebes dinsdag over de aanpak van belastingontduiking.

Bij de smallcapfondsen steeg Telegraaf Media Groep 2,3%. Het Amsterdamse mediabedrijf won dinsdag al 4,8% op het bericht dat John de Mol het belang van investeringsmaatschappij Dasym grotendeels heeft overgenomen.

Op de lokale markt kwam SnowWorld (-3,5%) met de cijfers over het gebroken boekjaar 2015/2016 naar buiten. De uitbater van skihallen boekte een iets hogere winst van €2,4 miljoen en trakteerde beleggers ook op aanzienlijk meer dividend. Opmerkelijk was dat de koers van SnowWorld dinsdag al met 8,6% opliep.

