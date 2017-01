De AEX stond rond elf uur op 0,4% verlies bij 483 punten. De AMX-index noteerde toen 0,5% lager bij 685,1 punten.

Parijs, Frankfurt stonden licht in het rood, Londen verloor 0,6%. De Britse premier May licht in Davos het plan van een volledige Brexit toe.

Uit Azië kwam steun van Japan, de Nikkei won 0,9%. De Hangseng ging met 0,2% terug. Samsung won 1% nadat tegen zijn vicevoorzitter toch geen arrestatiebevel op verdenking van fraude werd uitgevaardigd. Toshiba ging na forse schokken met eerst 26% en ten slotte 16% verlies naar de slotbel.

De Dow Jones-index sloot woensdagavond een fractie hoger. De Nasdaq en S&P500 stegen licht. Financials waren uit de gratie. Mediabedrijf Netflix (+8%) presenteerde sterke cijfers, inclusief zeven miljoen nieuwe abonnees, een derde meer dan waarop was gerekend.

Futures voor de handel in de Dow vanaf half vier stonden fractioneel lager.

De euro won licht terrein tot $1,06 tegen de dollar, en zakte 0,2% tegen het Britse pond. Brentolie dikte met 0,6% in waarde aan tot $54,55 per vat.

Ahold Delhaize gewild

Ahold Delhaize (+3,9%) meldde kwartaalcijfers, de combinatie boekte 3% meer omzet op jaarbasis. Het presteerde over het geheel na de fusie in lijn met verwachting van analisten. Ook Carrefour boekte meer omzet.

Oliewaarden gingen terug: Shell verloor 1,6%, SBM Offshore 1,2%, Vopak 0,4%.

Staalmaker ArcelorMittal (+1,3%) ging mee omhoog, gevolgd door verzekeraar Aegon (+1%).

Analisten van ING werden positiever over Philips (+0,4%).

KPN verloor 0,6%. Het telecombedrijf wil Joost Farwerck aanhouden als operationeel directeur. Franklin Mutual Series Fund vergrootte zijn belang van 3,6% naar 6%. Beleggers in Heineken (-0,1%) verwerkten het bericht dat het Japanse Kirin vergevorderde gesprekken voert met Heineken over de verkoop van zijn Braziliaanse activiteiten.

ASML ging 1,6% terug naar aankoophausse woensdag op zijn verrrassende cijfers.

Goldman Sachs verlaagde zijn eerder afgegeven koopadvies voor de digitaal beveiliger Gemalto (-3,3%), komend van een neutrale positie.

Bij de middelgrote fondsen ging bodemonderzoeker Fugro (+0,6%) aan de leiding. Halfgeleider ASMI verloor 1,6%, toeleverancier aan de chipindustrie Besi (-0,8%) werd verkocht nadat Kempen Capital Management zijn belang afbouwde.

Mediaondernemer John de Mol verhoogde zijn belang in TMG, dat aandeel steeg met 4,2%.

Maaltijdvezorger Takeaway pluste met 2,8%.

