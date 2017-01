AEX werkt verlies weg; SBM straalt

De AEX-index noteerde even voor tien uur 0,2% hoger bij een stand van 485,62 punten. De Midkap-index ging 0,1% vooruit naar 686,01 punten.

Elders in Europa kleurde de borden overwegend rood. Parijs en Frankfurt gleden beide 0,1% onder het vorige slot.

Wall Street moest gisteravond wat verder terrein prijsgeven in de aanloop naar de inauguratie van Donald Trump als de nieuwe president in de VS die vandaag omstreeks 18.00 Nederland tijd zal gaan plaatsvinden. Nabeurs meldde technologieconcern over het vierde kwartaal een lichte verbetering van de winst dankzij een sterke vraag naar clouddiensten. Americain Express boekte minder winst door oplopende kosten. Vanmiddag zal naast Trump de aandacht uitgaan naar de resultaten van General Electric.

In Azië ging de Nikkei-index vanochtend met een kleine winst van 0,3% de week uit. De groei van de Chinese economie is afgelopen jaar met 6,7% afgezwakt tot het laagste niveau sinds 1990, maar voldeed aan de doelstellingen van de regering in Peking.

In de AEX kregen de winnaars steeds meer de overhand, al waren de uitslagen beperkt. SBM Offshore het favoriete aandeel van NIBC voor het eerste kwartaal, ging riant aan kop en pluste 2,8% KPN volgde met een winst van 0,7%. ArcelorMittal kon 0,4% bijschrijven.

Heineken noteerde 0,3% hoger. Het bierconcern bevestigde in gesprek te zijn met zijn Japanse branchegenoot Kirin over de mogelijke overname van diens Braziliaanse activiteiten. Zekerheid over de deal is er volgens de Nederlandse brouwer echter nog niet.

Philips moest 0,4% afstaan. Analisten van Liberum werden wat voorzichtiger over het aandeel van het zorgtechnologieconcern met een afwaardering van 'kopen'naar ‘houden’.

Ahold Delhaize deed na de koerssprong van de voorgaande dag vanwege goed ontvangen resultaten een stapje terug en raakte 0,5% kwijt.

Gemalto kwam wat verder onder druk met een koersdaling van 0,5%. Voor Galapagos werd 0,6% minder betaald.

AScX-fonds BinckBank viel 0,7% terug De onlinebroker meldde een schikking met de VEB en Vermogensmonitor over klachten in verband met reclamecampagnes van Binck, in de periode van 2012 tot en met 2014. De schikking haalt 2,75 miljoen euro van het resultaat in het vierde kwartaal van vorig jaar.

Beter Bed werd 1,3% meer waard. De beursgenoteerde beddenverkoper maakte bekend dat zijn omzet vorig kwartaal met bijna 9 procent is gegroeid. Het bedrijfsresultaat slonk echter met ongeveer dezelfde marge.