Al ruim vier weken beweegt de AEX in de nauwe bandbreedte van 481 tot 490 punten. „En dat is heel bijzonder”, aldus vermogensstrateeg Joop van de Groep (Antaurus). ,,Dat komt allereerst doordat het Trump-effect aan het wegebben is. De vraag is nu welke plannen hij in de eerste 100 dagen van zijn presidentschap zal presenteren. En welk effect deze zullen hebben op de reële economie.”

Van de Groep denkt dat vooral de meevallende bedrijfscijfers een correctie op de aandelenmarkten hebben voorkomen. „In de VS presenteerden onder meer de banken sterke kwartaalcijfers. En in Nederland verrasten Ahold Delhaize en ASML positief.”

De vermogensstrateeg heeft ook vertrouwen in dat de komende reeks kwartaalcijfers. „Voor de Amerikaanse technologiebedrijven ziet het er goed uit, ook al omdat ze hun enorme hoeveelheid geldmiddelen voor de inkoop van eigen aandelen gebruiken. En ik denk dat Philips de verwachtingen opnieuw zal overtreffen. Dat Obamacare op de schop gaat zal het bedrijf mogelijk voelen, maar daar staat een goede ontwikkeling elders in de wereld tegenover.”

Van de Groep wijst erop dat bedrijven dit jaar kunnen profiteren van de aantrekkende groei van de wereldeconomie. „Analisten verwachten voor de bedrijven in de MSCI Wereldindex nu een gemiddelde winstgroei van 9% en dat is historisch gezien hoog.”

Van de Europese Centrale Bank verwacht hij voorlopig weinig vuurwerk. „Ik deel de mening van Mario Draghi dat er geen sterke opwaartse trend in de inflatie zit. De recente stijging komt vooral door de duurdere olie. En omdat de afspraken over de productiebeperking door de olieproducerende landen boterzacht zijn en de vraag amper groeit, zie ik olie niet veel duurder meer worden. Vermoedelijk kondigt Mario Draghi na de zomer een afbouw van het obligatieopkoopprogramma aan, maar ik verwacht dat deze geleidelijk zal plaatsvinden.”