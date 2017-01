Lighting omlaag op rood Damrak

De AEX-index noteerde maandag rond tien uur 0,8% lager op 481,9 punten. De Midkap stond tegelijkertijd 0,1% lager op 683,8 punten.

De grote Europese beurzen koersten ook stevig in het rood. De indices van Londen, Frankfurt en Parijs stonden alledrie 0,8% lager.

In Tokio is de Nikkei maandag 1,3% lager gesloten. Beleggers reageerden op de inauguratietoespraak van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump, die in zijn toespraak liet weten de Amerikaanse belangen voorop te stellen.

De futures in Wall Street wijze erop dat de Amerikaanse beurzen maandag lager van start gaan.

Telecombedrijf KPN was de grootste daler onder de hoofdfondsen met een stijging van 1,9%. ING gaf 1,4% prijs, Aegon daalde 1,3%.

SBM Offshore kreeg er 0,1% bij, nadat de boorplatformbouwer vrijdag al een van de grootste stijgers was.

Philips Lighting daalde 2% en was daarmee de grootste verliezer in de Midkap, nadat het bedrijf aanvankelijk nog de grootste stijger was. Lighting kwam maandag met zijn kwartaalcijfers. Het dividend en de inkoop van aandelen die Philips Lighting maandag aankondigde bieden tegenwicht aan de licht teleurstellende cijfers, zo stelden analisten van Morgan Stanley.

TMG steeg 1,4%. John de Mol meldde maandagochtend bereid te zijn om 5,90 euro per aandeel TMG te betalen, 65 eurocent meer dan het Belgische Mediahuis en de familie Van Puijenbroek tot dusver op tafel hebben gelegd.

Supermarkt- en groothandelsbedrijf Sligro (+0,2%) neemt de Belgische horecagroothandel ISPC over. Bij ISPC werken 250 medewerkers een omzet van 86 miljoen euro. Sligro noemde geen prijs, maar volgens ING-analisten ligt deze tussen de €30 en €40 miljoen. ING noemt de overname "een strategisch verstandige zet"".