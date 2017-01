De AEX sloot 0,7% lager op 482,7 punten. De AMX steeg 0,3% naar 686,6 punten.

Elders in Europa hadden verkopers ook de overhand. Frankfurt en Parijs zakten 0,7% respectievelijk 0,6%.

Beleggingsstrateeg Ben Steinebach van ABN Amro schrijft de verliezen toe aan de inauguratiespeech van Donald Trump. ,,Hij stelde zich opnieuw protectionistisch op, door enerzijds met forse invoerheffingen te dreigen voor Amerikaanse bedrijven die niet in de VS produceren. En anderzijds door de bevolking op te roepen producten van Amerikaanse makelij te kopen. De theorie leert dat als andere landen dit ook gaan doen, er minder welvaartsgroei komt."

Steinebach koestert hoop dat Trump zich uiteindelijk minder hard zal opstellen. ,,Positief is dat er zowel bij Buitenlandse Zaken als op Financiën ministers worden aangesteld die voor vrijhandel zijn. Dus misschien wordt de soep minder heet gegeten dan deze wordt opgediend."

De beleggingsstrateeg denkt dat eventuele grotere koersuitslagen later deze week niet zozeer door uitlatingen van de Amerikaanse president veroorzaakt zullen worden. ,,Belangrijker zijn de Amerikaanse vertrouwenscijfers, die enig inzicht geven hoe inkopers en consumenten over de inauguratiespeech denken. Ook de groeicijfers uit de VS over het vierde kwartaal en de stortvloed aan nieuwe bedrijfscijfers kunnen een einde maken aan het zijwaartse koersverloop van de laatste weken."

In reactie op de wereldwijde daling van de obligatierentes hadden de financiële waarden het zwaar binnen de AEX. ABN Amro eindigde met een min van 3,5% onderaan. Aegon leverde 1,5% in.

KPN zakte 1,9%, na een tweetal adviesverlagingen. Zowel KBC Securities als het Amerikaanse Raymond James voorziet meer concurrentie op de zakelijke en de consumentenmarkt.

Biotechnologiebedrijf Galapagos sloot 1,7% lager.

Aalberts Industries was de grootste stijger met een winst van 1,7%.

Air France KLM eindigde met een plus van 1,9% aan kop bij de middelgrote fondsen.

Supermarkt- en groothandelsbedrijf Sligro won 0,9%, in reactie op de aangekondigde overname van ISPC. Zowel ING als KBC Securities ziet deze als een strategisch verstandige zet.

Philips Lighting daalde 2,7%, na de publicatie van zijn kwartaalcijfers. Het meevallende dividend en de aangekondigde inkoop van aandelen boden onvoldoende tegenwicht voor de teleurstellende omzetontwikkeling.

Smallcap TMG steeg 2,1% naar €5,93. John de Mol wil €5,90 per aandeel betalen, €0,65 meer dan het Belgische Mediahuis en de familie Van Puijenbroek tot dusver op tafel hebben gelegd.

