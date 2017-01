Rond half één hield de AEX nipt de voeten droog en noteerde 0,1% hoger op 483 punten. De AMX steeg 0,2% naar 688 punten.

Ook elders in Europa hielden kopers licht de overhand. De beursgraadmeters van Frankfurt en Parijs wonnen beide 0,2%.

In Azië was de stemming vanochtend gemengd. De Japanse Nikkei-index deed het met een 0,6% lager slot relatief slecht.

Na de kleine minnen op maandag wezen de indexfutures op een vlakke start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Volgens Youri Sleutel, analist bij Lynxx, was vooral in Azië het effect merkbaar dat Amerika zich gaat terugtrekken uit het vrijhandelsverdrag TTP, maar dat Europa daar vooralsnog weinig last van heeft. "Het is de komende tijd vooral afwachten tot er meer duidelijkheid komt over het beleid dat Trump wil gaan doorvoeren."

Hij wijst er op dat vooral de grondstoffensector er aardig bijligt, geholpen door het vooruitzicht dat Trump plannen heeft om flink te gaan investeren in de infrastructuur. Verder geven de verder oplopende olieprijs en de verzwakking van de euro beleggers een steuntje in de rug, benadrukt Sleutel.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Altice met een winst van 1,5% aan kop.Aegon en Aalberts volgden met plussen van 1,3% respectievelijk 1,2%. Staalconcern Arcelor Mittal kreeg er 1,1% bij.

Philips dat voorbeurs de boeken open deed, was uit de gratie en verloor 2%, doordat de Amerikaanse keuringsdienst FDA onvolkomenheden bij zijn defibrillatoren heeft geconstateerd. ING schat de omzet van deze activiteiten op €300 tot €400 miljoen. Dat beleggers zo negatief reageerden, komt volgens de bank vooral door twijfel of de producent van medische apparatuur in het algemeen aan de eisen van de FDA kan voldoen.

KPN liet 1,2% liggen, in reactie op een stevige winstwaarschuwing door de Britse branchegenoot BT Group.

Midkapper Grandvision klom 4,4% na de melding over de versnelling van de omzetgroei in het vierde kwartaal. KBC Securities zag vooralsnog echter geen aanleiding zijn houdadvies en koersdoel van €25,50 voor de optiekketen aan te passen. Fugro had ook de wind in de rug met een plus van 1,3%. Voor Aperam werd 1,1% meer betaald.

ASR dikte 0,6% aan ondanks dat de verzekeraar door het Duitse Berenberg van de kooplijst is gehaald.

Wereldhave daarentegen liet 1,7% liggen. Air France KLM had eveneens een mindere dag met een koersdaling van 1,4%.

Smallcap TMG won 0,8% op €5,98. Marktpartijen hopen dat het Belgische Mediahuis over het bod van €5,90 per aandeel door John de Mol heen gaat.

