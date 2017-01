Na tien minuten handel stond de AEX 0,2% hoger op 483,5 punten. De AMX steeg 0,4% naar 689,2 punten.

Elders in Europa herstelden de beurzen ook licht van de verliezen op maandag. Frankfurt en Parijs klommen 0,3% respectievelijk 0,2%.

In Azië was de stemming vanochtend gemengd. De Japanse Nikkei-index deed het met een 0,6% lager slot relatief slecht.

Na de kleine minnen op maandag wezen de indexfutures op een vlakke start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Beleggers bleven voorzichtig, in afwachting van meer duidelijkheid over de economische plannen van Donald Trump. De nieuwe president lijkt weinig in vrijhandel te zien.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging de financiële instellingen ABN Amro en Aegon met winsten van 1,3% respectievelijk 1,2% aan kop.

Staalproducent ArcelorMittal steeg 1,1%.

Philips verloor 3,4%, doordat de Amerikaanse keuringsdienst FDA onvolkomenheden bij zijn defibrillatoren heeft geconstateerd. De producent van medische apparatuur toonde zich bij de publicatie van zijn jaarcijfers bovendien onzeker over de situatie in de VS.

Midkapper Grandvision klom 5,2%, dankzij de versnelling van de omzetgroei in het vierde kwartaal. KBC Securities zag vooralsnog echter geen aanleiding zijn houdadvies en koersdoel van €25,50 voor de optiekketen aan te passen.

ASR verloor 1%, na door het Duitse Berenberg van de kooplijst te zijn gehaald.

Smallcap TMG won 0,1% op €5,94. Marktpartijen hopen dat het Belgische Mediahuis over het bod van €5,90 per aandeel door John de Mol heen gaat.