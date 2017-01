De AEX-index noteerde rond half tien 0,8% hoger bij een stand van 486,90 punten, weer dicht tegen de intraday jaartop van 490 punten die begin van dit jaar werd neergezet. De Midkap-index ging 0,5% omhoog naar 692,50 punten.

Elders in Europa kleurden de borden eveneens groen. Parijs en Franfurt koersten 1% en 0,7% hoger.

Wall Street had gisteravond aardig de wind in de rug met winsten van 0,6% tot 0,9% voor de belangrijkste Amerikaanse beurzen. Vooral de autobedrijven in de VS deden goede zaken na de ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump die beloofde de regels in de sector te gaan versoepelen. Vanmiddag staan de resultaten van onder meer Boeing op het programma. Verder zal Trump de plannen openbaren over onder meer de bouw van een muur bij de grens van Mexico.

In Azië hadden beleggers in Japan er zin in na gunstige exportcijfers uit dat land over de maand december. De Nikkei-index steeg vanochtend 1,4%. De olieprijs (Brent) viel woensdag licht terug tot net boven de $55 per vat.

Frank Bonsee, handelaar bij ABn Amro, benadrukt dat beleggers in Europa zich optrokken aan goede sentiment in de VS dat een vervolg kreeg in Azië. "In New York was er een switch zichtbaar van obligaties naar aandelen geholpen door het tot nu toe overwegend redelijk verlopen cijferseizoen dat de komende tijd verder zal losbarsten."

In de vrijwel geheel groengekeurde AEX dikte Arcelor Mittal 0,7% aan geholpen door de goed ontvangen resultaten van de Amerikaanse branchegenoot Alcoa gisteravond nabeurs.AkzoNobel (+1,4%) kon eveneens op kopersinteresse rekenen.

De financiële waarden waren flink in trek in reactie op de verbeterde winstgevendheid bij de Spaanse bank Santander en de oplopende rentestanden. Koploper Aegon koerste 2,4% hoger, terwijl ABN Amro 0,9% meer waard werd. NN Group ging 1,5% vooruit.

KPN moest na de dip van een dag eerder nog eens 0,7% afstaan.

Bij de middelgrote fondsen zat Philips Lighting in de lift met een vooruitgang van 2,6%. Bank of America Merrill Lynch is gestart met het volgen van het bedrijf met een koopaanbeveling. Verzekeraar ASR volgde met een winst van 1,7%.

Aan de kant liet Wereldhave en Eurocommercial Properities beide 1% liggen. Goldman Sachs adviseert beleggers de aandelen van de vastgoedfondsen van de hand te doen.

