De AEX-index noteerde donderdag rond kwart over vier 0,2% lager op 486,9 punten. De Midkap-index stond 0,2% hoger op 695,6 punten.

De graadmeters van de beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stonden onveranderd tot 0,3% hoger.

In Wall Street doobrak de Dow Jones-index woensdag voor het eerst in de geschiedenis de grens van 20.000 punten. Beleggers in de VS lijken optimistisch over het lopende cijferseizoen en het vooruitzicht dat president Donald Trump vriendelijk is voor het bedrijfsleven.

Donderdagmiddag bouwde de Dow de winst uit met een stijging van 0,2%.

De Nikkei-index in Japan schoot op het Amerikaanse optimisme 1,8% omhoog, met de financiële instellingen in de hoofdrol.

Uit Duitsland kwam vanochtend positief nieuws. Het consumentenvertrouwen in de grootste Europese economie liep deze maand verder op.

Handelaar Cees Smit van Today's Vermogensbeheer deelde het optimisme van Amerikaanse beleggers. "De Europese beurzen zijn achtergebleven bij de stijging in de VS. Europa heeft nog een hoop in te halen."

Over de bedrijfscijfers was Smit minder te spreken: "Meerdere bedrijven vallen toch ietsje tegen. Het is niet echt slecht, maar ook niet zo goed als verwacht. Voorlopig kijkt iedereen naar het totaalsentiment, maar als die licht negatieve trend doorzet, gaat dat de rally ondermijnen."

Op de handelsvloer was er enige opschudding over een blunder van de AFM, die per ongeluk een lijst publiceerde met shorttransacties (speculeren op een koersdaling), hoewel deze net onder de meldingsgrens vielen. Smit vatte het luchtig op: "Goed te zien dat ze ook maar mensen zijn". Hij vond dat je die shortposities niet direct moest vertalen naar een negatieve kijk op het betreffende fonds. "Het kan een indicatie zijn, maar je weet niet wat er tegenover staat. Er zijn allerlei strategieën te bedenken. Of bijvoorbeeld dat men denkt dat een fonds iets slechter presteert dan de index."

Op het Damrak zetten financials donderdag de opmars van een dag eerder stevig voort, gesteund door de verdere klim van de rentestanden. De koers van NN Group steeg 1,4%, ING won 1% en ABN Amro dikte 0,9% aan.

Kabelaar Altice ging aan kop met een winst van 1,6%.

KPN noteerde 0,9% hoger. ING heeft de koopaanbeveling voor het telecombedrijf gehandhaafd.

De cijfers van levensmiddelenconcern Unilever lagen zwaar op de maag van beleggers. De groei van de verkopen zwakte in het vierde kwartaal verder af dan verwacht. Het aandeel van het gleed 4,3% weg. Dat zorgde voor zware druk op de AEX-index, waarin Unilever bijna 15% meeweegt.

In de Midkap ging beursbedrijf Flow Traders (+1,7%) aan kop.

Philips Lighting steeg 0,6% nadat de Britse bank Barclays het koersdoel voor het verlichtingsbedrijf opwaarts bijstelde.

Midkapper Sligro die erder al zijn omzetcijfers over 2016 had gepubliceerd, toonde zich optimistisch over de vooruitzichten in 2017 en verwacht te kunnen profiteren van het aanhoudende economisch herstel. Het aandeel steeg 0,7%.

BAM werd 0,7% hoger verhandeld. De brancheorganisatie voor de bouw liet zich zeer positief uit over de ontwikkelingen in de sector.

Ingenieursbureau Arcadis was de grootste daler onder de middelgrote fondsen met een verlies van 2%.

Volg komende donderdag het gratis seminar met informatie over het afsluiten of aanpassen van je hypotheek en wat je zelf kunt doen kunt met de lage rente. Klik hier om in te schrijven.