'Weinig spektakel bij opening beurs'

In Amsterdam staat olie- en gasreus Shell in de schijnwerpers. Het concern is naar verluidt dicht bij een grote deal om een deel van zijn velden in de Noordzee te verkopen, voor omgerekend zo'n 2,8 miljard euro. De verkoop zou deel uitmaken van plannen van Shell om 30 miljard dollar aan bezittingen af te stoten. Daarnaast zou een Nigeriaanse rechtbank de tijdelijke inbeslagname hebben bevolen van een veld van Shell en Eni.

Ook Heineken weet zo kort voor het weekeinde de aandacht op zich gericht. ING verlaagde het koersdoel van het aandeel van de brouwer van 80 naar 77 euro. Het advies blijft 'hold'.

AirFrance-KLM

MidKapper Air France-KLM kreeg een adviesverlaging bij Davy. Verder won de luchtvaartmaatschappij een zaak bij de Ondernemingskamer. KLM hoefde geen toestemming te vragen aan de ondernemingsraad voor het besluit om met een bemanningslid minder te vliegen op sommige vluchten.

De Zwitserse bank UBS wist zijn brutowinst in het vierde kwartaal meer dan verdrievoudigen. Het financiële concern profiteerde van stijgende rentes en opverende aandelenkoersen.

Tesco

Verder maakte het Britse supermarktconcern Tesco bekend, groothandelsbedrijf Booker over te nemen. Met de transactie is een bedrag van 3,7 miljard pond gemoeid.

De Europese graadmeters lieten donderdag een gemengd beeld zien. De AEX-index sloot 0,3 procent lager op 486,45 punten, vooral door de stevige koersdaling van zwaargewicht Unilever. De MidKap won 0,1 procent tot 694,98 punten. De graadmeter in Frankfurt dikte 0,4 procent aan. Londen sloot nagenoeg onveranderd en Parijs noteerde een min van 0,2 procent. De beursgraadmeters in New York lieten geen grote uitslagen zien.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg voorbeurs 0,1 procent tot 53,84 dollar. De Brentprijs bleef vrijwel vlak op 56,25 dollar per vat. De euro was 1,0666 dollar waard, tegen 1,0663 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.