De AEX-index stond vrijdag rond kwart voor drie 0,1% lager op 485,88 punten. De Midkap kreeg er nog 0,1% bij op 695,92 punten.

De stemming in Europa was verdeeld met kleine plussen voor Parijs en Londen en een stapje terug voor Frankfurt.

Beleggers kregen in de middag tegenvallende cijfers uit de VS voorgeschoteld. De groei van de Amerikaanse economie kwam over het vierde kwartaal met een plus van 1,9% lager uit dan verwacht. De orders voor duurzame goederen vielen met een daling van 0,4% in december flink tegen.

Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Indexus, is het nog steeds een herhaling van zetten met de AEX die al weken blijft hangen in een trading range tussen 480 en 490 punten. "De omzetten zijn zeer beperkt in de aanloop naar de cijfers over zowel de Amerikaanse groei waar een verzwakking wordt vorzien als de orders voor duurzame goederen in de VS die gelet op het oplopende consumentenvertrouwen verder kunnen gaan aantrekken. Verder is het opvallend dat de overwegend meevallende kwartaalcijfers van een bedrijf, zoals Microsoft, nauwelijks worden beloond, terwijl de iets mindere dan verwachte cijfers van Alphabet worden afgestraft. Komende week is het vooral kijken naar de resultaten van de zwaarwegende index-fondsen Shell en ING."

Chemiebedrijf DSM had in de AEX-index de wind aardig in de rug met een winst van 2%. Daarmee kreeg de goede start van 2017 een vervolg.

Unilever was 0,7% in herstel, nadat de schoonmaak- en levensmiddelengigant donderdag fors terrein moest prijsgeven vanwege een tegenvallend kwartaalverslag. Arcelor Mittal kon 0,3% bijschrijven in reactie op de positievere blik van Credit Suisse op de staalsector.

Philips, een dag eerder nog een grote winnaar, sloot de rij bij de hoofdfondsen met een daling van 1,4%.

Shell noteerde 0,5% lager. Het olieconcern is naar verluidt dicht bij een grote deal om een deel van zijn velden in de Noordzee te verkopen, voor omgerekend zo'n €2,8 miljard De verkoop zou deel uitmaken van plannen van Shell om bezittingen af te stoten.

Chipmachinefabrikant ASML daalde 0,3%, nadat het aandeel aanvankelijk flink was gestegen. In Amerika meldde techreus Intel, een klant van ASML, de voorgaande dag nabeurs dat het dit jaar ongeveer dezelfde omzet bij een flink hogere winst verwacht.

Heineken werd 0,2% minder waard. ING verlaagde het koersdoel van het aandeel van de brouwer van €80 naar €77. Het advies blijft 'hold'.

In de Midkap ging optiekbedrijf Grandvision riant aan kop met een winst van 2,8%, na een adviesverhoging door Exane van 'neutraal' naar 'kopen'. Sligro lag ook goed in de markt. Het aandeel dikte 2,1% aan. Aperam werd geholpen door een stevige koersdoelverhoging door Credit Suisse. Het gespecialiseerd staalbedrijf werd door beleggers 1,9% hoger gezet.

Air France-KLM daalde fractioneel. De luchtvaartmaatschappij kreeg een adviesverlaging bij Davy. Grootste daler in de Midkap was Corbion met een verlies van 1,2%.