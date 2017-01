De AEX-index stond vrijdag rond tien uur 0,1% lager op 486,1 punten. De Midkap stond tegelijker 0,2% hoger op 696,2 punten.

De beurzen van Parijs, Londen en Frankfurt noteerden 0,3% lager tot 0,1% hoger.

In Japan sloot de Nikkei vrijdag 0,2% lager. In Wall Street steeg de Dow donderdag met een plusje van 0,2% verder boven de nieuwe mijlpaal van 20.000 punten uit.

De financiële agenda in Nederland en de rest van Europa is vrijwel leeg. Vanuit de Verenigde Staten komen wel een aantal cijfers, onder meer over de economische groei in het vierde kwartaal van 2016. De futures wijzen op een licht hogere opening van Wall Street vandaag.

Kabelaar Altice was de grootste stijger in de AEX-index met een winst van 0,9%

Unilever kreeg er 0,1% bij, nadat de schoonmaak- en levensmiddelengigant donderdag al ruim 4% verloor na een tegenvallend kwartaalverslag.

Chipmachinefabrikant ASML daalde 0,2%, nadat het aandeel aanvankelijk flink was gestegen. In Amerika meldde techreus Intel, een klant van ASML, donderdag dat het dit jaar ongeveer dezelfde omzet bij een flink hogere winst verwacht.

Shell noteerde 0,5% lager. Het olieconcern is naar verluidt dicht bij een grote deal om een deel van zijn velden in de Noordzee te verkopen, voor omgerekend zo'n €2,8 miljard De verkoop zou deel uitmaken van plannen van Shell om bezittingen af te stoten.

Heineken stond 0,3% in het rood. ING verlaagde het koersdoel van het aandeel van de brouwer van €80 naar €77. Het advies blijft 'hold'.

Philips, gisteren een grote winnaar, sloot de rij bij de hoofdfondsen met een daling van 1,1%.

In de Midkap ging Optiekbedrijf Grandvision aan kop met een winst van 1,7%, na een adviesverhogingdoor Exane van 'neutraal' naar 'kopen'.

Air France-KLM daalde 0,1%. De vliegmaatschappij kreeg een adviesverlaging bij Davy. Grootste daler in de Midkap was techbedrijf Besi met een verlies van 0,9%.