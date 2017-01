Beursagenda dinsdag



08:00

Duitsland: Detailhandelsverkopen



11:00

Eurozone: Economische groei vierde kwartaal



13:30

VS: Kwartaalresultaten Eli Lilly, Exxon Mobil, Pfizer



16:00

VS: Consumentenvertrouwen



22:15

VS: Kwartaalcijfers Apple, AMD