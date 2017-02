Na de verliesbeurten eerder deze week noteerde de AEX-index rond twaalf uur 1% in de plus op 481,32 punten. De Midkap ging 0,8% vooruit naar 694,67 punten.

Elders in Europa maakten de kopers ook de dienst uit. Parijs en Frankfurt wonnen 1% en 1,1%. Het Duitse concern Siemens werd omarmd na verhoogde vooruitzichten. Londen steeg met 0,8%.

De AEX beweegt al enige tijd tussen 480 en 489 punten. Gisteren werd deze range doorbroken, vooral door de opmerkingen dinsdag van de topadviseur van Trump die negatief uithaalde naar Duitsland. ,,De VS heeft steeds vaker de neiging naar het valutawapen te grijpen", constateert Bert van der Pol, handelaar van Mijn Effecten.

,,Het cijferseizoen laat verder een gemengd beeld zien. ASML liet wel betere resultaten zien, die van Philips en Unilever waren slechter dan verwacht. Apple toonde gisteren beter resultaten. Maar was daarentegen voorzichtiger met zijn outlook. Terwijl Siemens een positievere verwachting voor 2017 afgaf", overziet de handelaar.

Lage volatiliteit

De blik van veel beleggers in Nederland gaat bij een afwachtende markt al een beetje naar donderdag. Dan komen Shell en ING, samen goed voor 28% van de index, met jaar- en kwartaalresultaten.

De volatiliteitsindices, zoals de VIX en de AEX Volatility Index, blijven nog steeds laag. Vooral door de steun van de centrale banken. Al zorgen de Europese inflatiecijfers van dinsdag voor hogere rentes en eventueel druk op het verruimingsbeleid van de ECB.

Zorgelijk noemt Van der Pol de verminderde openheid van banken en het bericht dat bank NIBC de vermogensbeheerdiensten buiten de deur zet. ,,Er zijn steeds minder fondsen in de markt. Veel partijen maken zich zorgen om de nieuwe regels van Mifid II. Kleinere vermogensbeheerders komen in daardoor niemandsland te hangen", zegt hij over het landschap met vooral BinckBank, Theodoor Gilissen, Kas Bank als laatste grote instellingen die diensten verlenen aan vermogensbeheerders.

Wall Street bleef gisteravond bij het slot overwegend dicht bij huis. De futures voor de Dow Jones staan 0,5% lager, die voor de Nasdaq licht hoger.

KPN positief onthaald

In de AEX kregen de resultaten van KPN aanvankelijk een positief onthaal. Het aandeel steeg 0,8%. Het telecomconcern zag de omzet over het vierde kwartaal teruglopen, maar wist de onderliggende brutowinst te verbeteren. De daling van de nettowinst was minder groot dan analisten hadden verwacht.

De financiële waarden vielen weer in de smaak na de terugtrekkende beweging begin deze week gesteund door de aantrekkende rente. ING dat morgen de resultaten publiceert, koerste 1,5% hoger, terwijl Aegon er 1,7% bijkreeg. Voor ABN Amro werd 1,3% meer betaald.

Staalconcern ArcelorMittal kreeg steun van de opsteker uit de Chinese industrie en dikte 2,3% aan. Biotechfonds Galapagos pakte de koppositie met een 3,2% hogere koers. Randstad voegde zich bij de grotere winnaars met een plus van 1,4%.

Aan de andere kant was Vopak een negatieve uitzondering en liet 0,4% liggen. Het tankopslagbedrijf lijkt nog steeds last te hebben van het verkoopadvies dat analisten van Goldman Sachs eind vorige week op het aandeel plakten.

Bij de middelgrote fondsen had Flow Traders een goede dag met een winst van 1,7%. BAM zag de koers 1,5% aantrekken. ASMI ging 1,4% vooruit na een een koersdoelverhoging naar €52 door analisten van de Amerikaanse bank Morgan Stanley.

Volg morgenavond gratis seminar met alles over hypotheken en het kopen van een huis. Klik hier om in te schrijven.