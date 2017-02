Wat de president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi met zijn grootschalige obligatieaankopen in een paar jaar niet voor elkaar wist te krijgen, lukt Trump nu wel. „Zijn voornemen om $500 miljard in de instrastructuur te investeren, jaagt niet alleen de inflatie in de VS maar ook in Europa omhoog”, aldus Aben.

In Europa is de kerninflatie (er wordt onder meer gecorrigeerd voor de sterk schommelende energieprijzen) nog amper 1%, maar de verwachting is nu wel dat deze de komende maanden duidelijk gaat oplopen. In de VS ligt de prijsontwaardering inmiddels zelfs al rond de 2%.

Volgens Aben betekent dit wel dat het voor de Fed lastig wordt de rente op het huidige lage niveau te handhaven. „Het Congres zal waarschijnlijk niet vóór de zomer over een belastingverlaging en extra investeringen in wegen en bruggen besluiten. Maar om haar geloofwaardigheid in stand te houden, zal de Fed de rente eerder moeten verhogen.”

Trumps voornemen om extra invoerheffingen door te voeren, baart Aben wel enige zorgen. „Maar er is nog niets concreets. De plannen moeten door het Congres worden goedgekeurd en nogal wat Republikeinen zien het begrotingstekort niet graag oplopen. Het zou dus best kunnen dat de plannen worden afgezwakt.”

Voor komende week kijkt de econoom uit naar nadere mededelingen rond de door Trump gewenste versoepeling van de regelgeving voor banken. „Vermoedelijk komt er meer vrijheid om weer voor eigen rekening te handelen. Dat kan goed uitpakken voor segmenten waar de liquiditeit is opgedroogd. Het moet het risico op een nieuwe financiële crisis echter niet doen toenemen. De vraag wat dat betreft is ook of er soepelere kapitaaleisen komen. Enkele Republikeinen willen dat de VS stopt met onderhandelingen over Basel 3.”

Aben is ook benieuwd naar het cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen en de im- en exportcijfers uit China. „Ik heb er wel vertrouwen in dat deze goed zullen zijn. Daarnaast komen er nog volop bedrijfscijfers naar buiten. Tot dusverre vallen deze mee. Dat geldt zeker voor de financials, die onder meer profiteren van het oplopende verschil tussen de lange en korte rente.”