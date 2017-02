Rond 12:45 uur stond de AEX-index 0,1% lager op 485,6 punten. De Midkap noteerde 0,1% lager op 701,5 punten.

De belangrijkste Europese beurzen staan er verdeeld bij. Parijs, Londen en Frankfurt staan 0,1% lager tot 0,3% hoger.

Beleggers kregen maandagochtend meevallende cijfers over de Duitse industrie te verwerken. Fabrieken in de grootste economie van Europa zagen het aantal orders in december met 5,2% stijgen ten opzichte van een maand eerder. De toename was veel sterker dan verwacht.

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting vlak, na de hogere slotstanden van afgelopen vrijdag. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend licht hoger.

"Er gebeurt niet al te veel", stelde Youri Sleutel van online broker Lynx vast. "De grondstoffenprijzen staan wel positief. Dat zie je doorwerken in de sector."

Sleutel zag tegengestelde ontwikkelingen bij Europese tienjaars staatsobligaties. "De rente op de Duitse Bund neemt af, maar de rentes op Franse en Italiaanse staatsobligaties stijgen juist." De rente op de Bund bedraagt nu 0,39% terwijl de Franse rente inmiddels boven 1% staat. Volgens Sleutel hangt de stijging mogelijk samen met de aanstaande Franse presidentsverkiezingen. "De Franse staat heeft zijn zaakjes financieel ook behoorlijk slecht op orde. Dat kan op lange termijn een probleem worden."

In de AEX was chemieconcern Akzo Nobel (+0,7%) de grootste stijger.

ABN Amro klom 0,4%. De bank kondigde een reorganisatie aan in het hoogste management, waarbij zo'n 60 van de 100 functies vervallen. Bestuurder Chris Vogelzang legt bovendien zijn functie per direct neer.

Staalconcern ArcelorMittal kreeg er 0,3% bij.

Ook Ahold Delhaize (+0,6%) zat in de lift. Het supermarktconcern kreeg een koopadvies van Credit Suisse. De zakenbank plakte een koersdoel van €24,50 op het beleggingsadvies.

Onder de hoofdfondsen bleef Royal Dutch Shell (-0,3%) iets achter. Verder reageerden beleggers licht negatief op het bericht dat Heineken een meerderheidsbelang in de Britse kroegenuitbater Punch Taverns neemt. De bierbrouwer werd 0,2% goedkoper.

De Midkap werd aangevoerd door vastgoedconcern Vastned (+0,9%). Bodemonderzoeker Fugro (+0,4%) hengelde een opdracht in Pakistan binnen. Het tweejarige project waarbij het bedrijf op zoek gaat naar ijzererts en andere mineralen heeft een waarde van €10 miljoen.

Flitshandelaar Flow Traders (-1,6%) was de grootste daler onder de Midkappers, nadat Euronext een sterke duikeling van de transacties meldde.

BinckBank (+1,8%) kwam met de jaarcijfers. De bank liep afgelopen jaar vertraging op in de realisatie van zijn doelen voor de komende jaren en verwacht dat de meeste ambities voor 2018 niet kunnen worden verwezenlijkt. De onlinebroker zag het aantal transacties van klanten in de laatste drie maanden van vorig jaar wel aantrekken ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Kiadis Pharma meldde de volgende fase in te gaan met het onderzoek rond zijn leukemiemedicijn ATIR101. Het farmaciebedrijf heeft toestemming gekregen van toezichthouders in Canada om te starten met een internationaal Fase III-onderzoek, waar circa 195 patiënten aan meedoen. Het aandeel Kiadis Pharma werd 2,5% duurder.

Euronext liet weten dat de gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op haar beurzen in januari met bijna 26% daalde tot ruim €6,4 miljard. Beleggers zetten de beurzenexploitant 1,5% in de min.

