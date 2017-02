Rond kwart voor drie stond de AEX 0,6% hoger op 484,88 punten. De AMX steeg 0,4% naar 700,73 punten.

Elders in Europa was de stemming verdeeld. Frankfurt won 0,5% en Parijs schommelde rond de slotstand van maandag.

Na de kleine minnen op maandag wezen de indexfutures op een licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Beleggers lieten zich niet afschrikken door teleurstellend nieuws over de industriële productie in Duitsland. Ook de Italiaanse bankencrisis, de aanstaande verkiezingen in Frankrijk en het door Donald Trump gewenste protectionisme weerhield hen er niet van aandelen op te pikken.

Na de negatieve weekstart kreeg de handel op het Damrak dinsdag een steuntje in de rug vanwege de verzwakking van de euro tegenover de dollar op $1,066, een verlies van 0,7%. Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat de AEX per saldo sinds begin van dit jaar nog steeds in een zijwaarts patroon zit. "De bedrijfscijfers zijn tot nu toe overwegend beter dan verwacht en ook economisch gaat het de goede kant op mede gelet op het toegenomen vertrouwen bij consumenten, maar de politieke onzekerheid werkt een afwachtende houding bij beleggers in de hand."

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Heineken zonder concrete aanleiding met een winst van 2,1% bovenaan. Nijkamp wijst er dat de koers van het bierconcern sinds de zomer van vorig jaar is achtergebleven en voor beleggers op basis van huidige waardering weer in de gratie begint te komen.

Wolters Kluwer was ook in trek klom 1,5%. In aanloop naar de publicatie van de jaarcijfers over twee weken herhaalde KBC Securities zijn koopadvies voor de informatieleverancier.

Unibail Rodamco en Galapagos gingen 1,4% respectievelijk 1,3% vooruit. In een interview met de Belgische krant De Tijd benadukte topman Onno van de Stolpe van Galapagos het belang om op eigen kracht door te kunnen gaan.

Speciaalchemiebedrijf DSM pakte er 1,5% bij, gesteund door een positief rapport van Credit Suisse.

Een aantal financiële waarden deed een stapje terug na de publicatie van teleurstellende jaarcijfers door het Franse BNP Paribas. ABN Amro en Aegon zakten 0,4% respectievelijk 0,1%. De koers van ING liep 0,6% op.

Philips daalde 0,3%, na een houdadvies door het Duitse Berenberg. Hekkesluiter Altice werd 1,2% minder waard.

Bij de middelgrote fondsen zat TomTom in de voorhoede met een plus van 2,2%. Maandag navigeerde het bedrijf, dat morgen jaarcijfers publiceert, om onduidelijke redenen flink achteruit. BAM viel ook in de smaak. De koers van het bouwbedrijf steeg 2,6%.

OCI daarentegen liet 0,9% liggen. Voor ASR werd 0,8% minder betaald.

Smallcap Fagron stond onder druk en zakte 2%. Door een onverwacht hoge nieuwe afboeking in de VS schreef de toeleverancier aan apotheken vorig jaar rode cijfers.

