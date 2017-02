'Focus TomTom op hoger Damrak'

TomTom heeft in het laatste kwartaal van 2016 een nettoverlies in de boeken gezet bij een dalende omzet. Met name de verkopen aan consumenten stonden opnieuw flink onder druk. De zakelijke onderdelen lieten wel groei zien.

Air France-KLM meldde vervoerscijfers over januari. De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep heeft de ticketprijzen vorige maand opnieuw zien dalen, maar wel minder sterk dan in de voorgaande maanden het geval was. In totaal maakten vorige maand 6,1 miljoen reizigers gebruik van de diensten van de luchtvaartgroep, 4,7 procent meer dan een jaar eerder.

TMG

De uitbater van skihallen SnowWorld kwam met een tussentijds handelsbericht over het eerste kwartaal. Volgens SnowWorld werd een goed kwartaal gedraaid. Voor het lopende gebroken boekjaar wordt een hogere winst verwacht dan in het afgelopen jaar. Na het slot op het Damrak brengt maritiem oliedienstverlener SBM Offshore resultaten naar buiten.

Het Vlaamse Mediahuis is een koopoptie overeengekomen met Delta Lloyd Levensverzekeringen over de overname van aandelen in Telegraaf Media Groep (TMG). Delta Lloyd houdt circa 11 procent van de aandelen TMG. Mediahuis en VP Exploitatie kondigde eind vorig jaar aan TMG over te willen nemen.

Heijmans

Heijmans kondigde aan zijn Belgische activiteiten te verkopen aan Besix, voor ruim 40 miljoen euro. De transactie moet in het tweede kwartaal worden afgerond.

Mijnbouwer Rio Tinto liet in Londen weten dat de onderliggende winst vorig jaar is gestegen. Het bedrijf keert een hoger dividend uit dan verwacht en kondigde aan voor 500 miljoen dollar aandelen in te gaan kopen. Farmaceut Sanofi gaf in Parijs inzage in de prestaties over de afgelopen periode, net als containervervoerder Maersk in Kopenhagen.

Euro

De AEX sloot dinsdag 0,5 procent hoger op 484,28 punten. De MidKap steeg 0,6 procent naar 701,98 punten. Londen en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent, Parijs leverde echter 0,5 procent in. De beurzen in New York eindigden dinsdag overwegend licht in de plus.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte voorbeurs met 0,7 procent tot 51,78 dollar en Brent daalde 0,4 procent tot 54,84 dollar per vat. De euro was 1,0669 dollar waard, tegen 1,0690 dollar bij het Europese slot op dinsdag.