De AEX-index noteerde rond 12:45 uur 0,1% in de min op 483,8 punten. De Midkap-index ging koerste vrijwel onveranderd op 701,9 punten.

Op de grote Europese beurzen was het sentiment iets beter. Parijs, Londen en Frankfurt noteerden onveranderd tot 0,4% hoger.

Op Wall Street boekten de Amerikaanse beurzen gisteravond voorzichtig terreinwinst. Vooral techaandelen deden het goed. De eerdere winsten werden enigszins getemperd door een terugval van de olieprijs. Vanmiddag zijn de ogen gericht op de publicatie van de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden die naar verwachting in de voorbije week flink zijn opgelopen.

In Japan won de Nikkei-index 0,5%.

Ben Steinebach, hoofd beleggingsstrategie bij ABN Amro MeesPierson, zag wel reden voor de opgewekte stemming op de beurzen. "De grote kracht is de economie, die er beter voor staat dan vorig jaar, in de VS, Europa en ook de opkomende markten. Dat komt niet door Trump maar door de algemene dynamiek. Het is ook rustig op het geopolitieke vlak en van de centrale banken komt betrekkelijk weinig nieuws. De kwartaalcijfers bieden ook wel enige steun."

Steinebach constateerde dat de VS leidend blijft in de stemming. "Iedereen kijkt met argusogen wat Trump nu weer bedenkt. Daar wordt men onzeker van. Je ziet de goudprijzen oplopen, maar of dat nou een verstandige belegging is?"

Op het Damrak was ASML de grootste stijger met een plus van 0,9%. Exane heeft het advies van de chipmachinemaker opwaarts bijgesteld van onderwogen naar neutraal.

Beurszwaargewicht Unilever steunde de AEX-index met een winst van 0,8%

De andere beurszwaargewicht Shell drukte de graadmeter juist met een koersdaling van 1,3% vanwege de daling van vooral de Amerikaanse olieprijs.

Heineken dat de voorgaande dag goede zaken deed, pluste nog eens 0,6%. De Deense concurrent Carlsberg meldde voorbeurs zonnige vooruitzichten in 2017.

Boskalis kreeg er 0,3% bij. Een joint venture van de baggeraar heeft een contract verworven voor baggerwerkzaamheden in een Braziliaanse haven.

Bij de middelgrote fondsen was TomTom de gebeten hond. De koers van de navigatiefabrikant duikelde maar liefst 7,8% na de bekendmaking van teleurstellende resultaten over het vierde kwartaal van 2016. De verlaging van de omzetdoelstelling voor 2017 viel ook in slechte aarde.

Air France KLM werd door beleggers omarmd. De koers van luchtvaartconcern vloog 4,8% vooruit. Air France KLM liet weten dat de ticketprijzen vorige maand minder sterk zijn gedaald in vergelijking met voorgaande maanden en het aantal passagiers met 4,7% is toegenomen.

Heijmans schoot 5,1% omhoog. Het bouwbedrijf krijgt financieel meer lucht met de verkoop van Belgische onderdelen.

De uitbater van skihallen SnowWorld (-0,9%) gaf aan dat voor het lopende gebroken boekjaar een hogere winst wordt verwacht dan in het afgelopen jaar

