De AEX-index noteerde kort na opening van de beurs 0,4% winst bij 485,5 punten. De AMX-index koerste toen 0,1% hoger bij 701,8 punten.

De Nederlandse inflatie ging afgelopen maand fors omhoog tot 1,7%. Ook de industrie trok sterk aan.

Elders in Europa maakten de beurzen kleine bewegingen. De DAX bleef licht in het rood, ondanks het sterke exportcijfer. Commerzbank (-3,1%) boekte meer winst dan verwacht, ondanks extra reserveringen voor wanbetaling.De Franse CAC-40 won 0,4%. Hier won Société Générale na afstoten van zijn leasetak. De FTSE in Londen steeg met 0,2%.

Vanuit Azië kwam gemengde steun. De Japanse Nikkei sloot 0,5% lager. Toyota trok viel hier tegen met resultaten. De Hangseng-index steeg -0,3%, de Shanghai Composite pluste met 0,5%.

Zorgen over de Griekse steunoperatie van €260 miljard toonden zich donderdag niet in de yield voor de tien- of twee jaars staatsobligaties. Het IMF is bezorgd over het gebrek aan groei van Griekenland.

Vandaag komt de toeleverancier aan de verfindustrie Holland Colours met een handelsupdate. Roestvrijstaalfabrikant Aperam volgt nabeurs.

De euro stond 0,2% lager tegen de dollar bij $1,07. Brentolie steeg na zicht op minder productie met 0,7% tot $5,50 per vat.

ArcelorMittal wint

Bij de hoofdfondsen stond SBM Offshore na de woensdagavond nabeurs gepresenteerde kwart lagere kwartaalomzet ruim 2,3% in de min. Staalmaker ArcelorMittal ging aan kop met 1,5% winst.

Financials deden het goed. Ze profiteerden van de betere rente. Zwaargewicht ING stond 1%, ABN Amro won 0,6%, Aegon pluste met 0,9%, NN Group met 0,8%.

Bij de middelgrote fondsen stond Philips Lighting (+3,5%) dik in het groen. Moederbedrijf Philips heeft zijn belang in Philips Lighting verder afgebouwd tot 55,2%. Philips Lighting kocht zelf 3,5 miljoen aandelen in, bij de transactie waarbij Philips in totaal 26 miljoen aandelen in de verkoop deed.

Topman Takens van fietsenbouwer Accell (+0,6%) stapt na achttien jaar op. Omzet en winst zullen in 2016 volgens verwachting zijn, aldus het bedrijf in een toelichting.

Volg financieel nieuws direct met deze gratis app van DFT. Download hier.