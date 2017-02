Rond half vier stond de AEX-index 0,2% hoger op 489,27, dicht tegen de intraday jaartop die begin januari werd neergezet. De Midkap noteerde 0,3% in de plus op 706,65 punten.

Elders in Europa was het beeld verdeeld. Parijs raakte 0,1% kwijt, terwijl Frankfurt 0,3% pluste.

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, wijst hij op het goede nieuws over de winstontwikkeling bij het Europese bedrijven onder meer in de staalbranche die de handel ondersteunde. "Normaal gesproken ben ik geen voorstander van importheffingen, maar in de staalsector was het goede zaak dat het dumpingsbeleid van China door Brussel aan banden werd gelegd."

De oplopende obligatierentes in Frankrijk en Italië vanwege de toegenomen politieke onrust in die landen zette volgens van Zeijl enigszins een rem op de koersen. "Door de politieke onzekerheid heeft de ECB al aangegeven door te gaan met stimuleren, hoewel de inflatie in Duitsland en Nederland sterk aan het oplopen is."

Verder is het afwachten hoe de belastingplannen van de Amerikaanse president Donald Trump die in de komende weken bekend worden, gaan uitpakken, stelt Van Zeijl. "De verwachtingen over zijn stimuleringsbeleid worden steeds meer opgepompt, waardoor de kans toeneemt dat de plannen gaan tegenvallen." Wall Street vanmiddag ging met kleine winsten van start met een verdere aanscherping van de recordstanden voor de belangrijkste beurzen in de VS. Om 16.00 staat het Amerikaanse consumentenvertrouwen nog op het programma.

In de AEX was een glansrol weggelegd voor ArcelorMittal met een koerssprint van 8%, tot dicht bij de top die eind vorig jaar werd neergezet. Het grootste staalbedrijf ter wereld wist het resultaat vorig kwartaal sterk te verbeteren in een aantrekkende markt en verwacht dat de vraag naar staal in 2017 verder stijgt.

RD Shell en SBM Offshore voegden geholpen door de verder aantrekkende olieprijs 1,1% respectievelijk 1,6% toe aan het vorige slot.

Ook Ahold Delahaize (+0,9%) en Vopak (+1%) konden op kopersinteresse rekenen.

ABN Amro had last van de bedrukte stemming in de Franse bankensector vanwege de nervositeit over de komende presidentsverkiezingen in dat land en moest 2,4% afstaan. Banco Santander verlaagde het beleggingsadvies voor ING van 'kopen' naar 'houden' bij een licht lager koersdoel van €14,50. Het aandeel ING zakte 1,3%.

De Midkap werd riant aangevoerd door Aperam met een sprong omhoog van 4,3%. De roestvrijstaalproducent gaf gisteravond nabeurs aan een recordjaar te hebben beleefd en liet weten voor maximaal $100 miljoen aan eigen aandelen in gaan te kopen. Ook wordt het dividend verhoogd. Zakenbank Credit Suisse verhoogde het beleggingsadvies voor Aperam.

Intertrust kreeg ook de handen op elkaar met de resultaten en won 2,2%. De financieel dienstverlener heeft de omzet in het vierde kwartaal met bijna een derde zien oplopen. Dat was voornamelijk te danken aan de overname van branchegenoot Elian.

TomTom (-0,7%) zat in de achterhoede onder de Midkappers. Branchegenoot Eurocommercial Properties liet 0,6% liggen. Het vastgoedfonds rapporteerde hogere resultaten over het afgelopen halfjaar, maar blijkbaar hadden beleggers op meer gerekend.

Sligro sloot de rij met een koersdaling van 1,2%.

Telegraaf Media Groep zakte 0,6% naar €5,85. Eerder deze week gaf het Vlaamse Mediahuis aan dat zijn overnamebod op ruim de helft van de aandelen TMG kan rekenen dankzij een overeenkomst met Delta Lloyd.

Holland Colours (+4,4%) was een grote winnaar op de lokale markt. De producent van verfpigmenten meldde donderdag nabeurs dat de omzet in het afgelopen kwartaal met 5% was toegenomen met een sterke stijging van het bedrijfsresultaat.

