Deze week komen resultaten van onder meer Randstad, AkzoNobel, ABN AMRO, Heineken, DSM, Air France-KLM, NN Group, Aegon en Vopak. Ook in het buitenland staan veel belangrijke bedrijfscijfers op de agenda.

Beursplein 5 kan zich opmaken voor een nieuwkomer. Het Nederlandse chemiebedrijf Avantium wil 100 miljoen euro ophalen met een beursgang in Amsterdam en Brussel. Die vindt naar verwachting in de loop van dit kwartaal nog plaats. Avantium is een chemisch technologiebedrijf, dat zich toelegt op duurzame chemie. Het bedrijf ontstond in 2000 als spin-off van Shell.

Heineken

Heineken heeft overeenstemming bereikt met Kirin over een overname van de Braziliaanse activiteiten van de Japanse brouwer. Eerder werd al bekend dat de partijen overleg voerden over een transactie. Met de deal is omgerekend 664 miljoen euro gemoeid. Vrijdag werd nog bekend dat de aandeelhouders van de Britse kroeguitbater Punch Taverns hebben ingestemd met de overname door Heineken.

Kredietbeoordelaar S&P verlaagde vrijdag de outlook van Aegon, van stabiel naar negatief. Volgens het ratingbureau wordt het komende tijd, gezien de huidige marktomstandigheden, onder meer lastig voor de verzekeraar om de winstgevendheid op te krikken.

ING kwam met rapporten over de staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam. De bank verhoogde de koersdoelen, maar hield de beleggingsadviezen onveranderd op hold. Kepler Cheuvreux verhoogde het advies voor winkelvastgoedbedrijf Eurocommercial Properties van hold naar buy.

Euro

De AEX-index sloot vrijdag 0,2 procent hoger op 489,56 punten. De MidKap won 0,5 procent bij 708,03 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Londen stegen tot 0,4 procent. Parijs eindigde vlak. Op Wall Street werden ook winsten geboekt.

De euro noteerde voorbeurs 1,0630 dollar, tegen 1,0644 dollar bij het Europese slot op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 0,2 procent omlaag tot 53,76 dollar en Brent zakte 0,1 procent tot 56,64 dollar per vat.