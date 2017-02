De AEX-index sloot maandag 0,9% hoger op 494,1punten, het hoogste niveau sinds augustus 2015. Daarmee is nog maar circa 15 punten verwijderd van het hoogste niveau sinds 2008.

De Midkap-index ging 1% omhoog naar 714,2 punten.

Op andere Europese beurzen was de stemming ook opgewekt. Parijs, Londen en Frankfurt dikten 0,4% tot 1,2% aan.

Deze week brengt weer veel bedrijfsnieuws. Zo doen nog een groot aantal AEX-fondsen waaronder ABN Amro, Randstad, Heineken en DSM de boeken open.

Wall Street vervolgde maandag de opgaande lijn. De Dow Jones-index stond ten tijde van het slot in Amsterdam 0,7% hoger. Het vooruitzicht dat president Donald Trump op korte termijn met belastingvriendelijke maatregelen voor het bedrijfsleven in de VS gaat komen, blijft het sentiment ondersteunen.

In Azië boekte de Japanse beurs, de Nikkei-index vanochtend verder terreinwinst met een plus van 0,4% geholpen door positief nieuws over de vooruitgang van de Japanse economie in het vierde kwartaal van afgelopen jaar.

Het sentiment wordt positief beïnvloed door de verbeterde winstgevendheid van bedrijven, stelde beleggingsstrateeg Ineke Valke van Theodoor Gilissen. "Plus het feit dat Trump veel maatregelen heeft afgekondigd. Je kan het ermee eens zijn of niet, maar Trump heeft wel voor een hoop dynamiek gezorgd. Met name bij de kleine bedrijven in de VS is het optimisme verbeterd."

Valke was niet erg opgewekt over de maandag gepresenteerde winterramingen van de Europese Centrale Bank. "Wat opvalt is dat de teneur toch wel heel erg wijst op neerwaartse risico's, en dan met name lage investeringen en hoge werkloosheid. Positiever dan in de markt wordt ërkend, is dat Griekenland dit jaar 2,7% gaat groeien. Wel een bron van zorg zijn Italië en Frankrijk."

Staalconcern Arcelor Mittal voerde de hoofdfondsen aan met een winst van 4,8%. Goldman Sachs heeft het koersdoel van het staalconcern opwaarts bijgesteld van €9,30 naar €10,30. Ook Berenberg verhoogde het koersdoel.

Boorplatformbouwer SBM Offshore volgde met 2,2% winst.

Randstad werd 1,6% meer waard. De uitzender brengt morgen zijn kwartaalresultaten naar buiten.

ASML wist met een winst van 1,4% de koerspiek nog wat verder aan te scherpen.

Heineken sloot fractioneel lager. Het bierconcern heeft de Braziliaanse activiteiten van de Japanse bierbrouwer Kirin voor ruim €600 miljoen overgenomen.

In de AEX-index moesten alleen KPN (0,3%) en vastgoedfonds Unibail Rodamco (-0,3%) een stap terug.

Air France KLM leidde in de Midkap met een winst van 4,1%, in de aanloop naar de publicatie van zijn jaarcijfers donderdag.

Aperam steeg 4% nadat Goldman Sachs trok het koersdoel licht had opgetrokken. Afgelopen vrijdag werd het aandeel van het gespecialiseerde staalfonds al beloond voor de sterke kwartaalresultaten. Aperam heeft plannen voor een beursnotering op de beurs in Brussel.

Eurocommercial Properties koerste 0,1% hoger. Kepler Cheuvreux verhoogde het advies voor winkelvastgoedbedrijf van hold naar buy.

Intertrust was uit de gratie met een koersdaling van 1,8%.

