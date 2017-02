Rond 14.45 uur stond de AEX 0,1% hoger op 494,4 punten. De Midkap noteerde vrijwel ongewijzigd op 715 punten.

"De beurs leek even op adem te komen van de recente koersstijgingen", constateerde technisch analist Royce Tostrams. Het bericht dat de economische groei in Nederland vorig jaar op het hoogste niveau sinds 2007 uitkwam, namen beleggers voor kennisgeving aan.

De beurs in Parijs steeg 0,1%, terwijl Frankfurt vrijwel onveranderd noteerde. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting licht lager.

Wall Street is in afwachting van de toespraak van Fed-voorzitter Yellen in de namiddag. Beleggers hopen dat Yellen tijdens haar halfjaarlijkse toespraak voor het Congres in Washington een hint zal geven wanneer zij de rente in de Verenigde Staten opnieuw gaat verhogen.

Ook laat de centrale bankpresident zich mogelijk uit over de belastingverlagingen die president Donald Trump heeft aangekondigd. "De Fed zal een fiscale verlichting niet goed uitkomen, aangezien dit de loongroei zal accelereren en de inflatie doet aanwakkeren", constateerde marktanalist Ron van der Does (IG Markets).

In de AEX klom Randstad 2,6%. De uitzender rapporteerde beter dan verwachte omzet- en winstcijfers en liet zich positief uit over dit jaar.

Altice steeg 0,3%. Volgens een Franse krant zouden de vier grote telecombedrijven weer met elkaar praten over een consolidatie, maar de kabelmaatschappij ontkent dat zijn telecomdochter in gesprek is.

Speciaalchemiebedrijf DSM won 0,5%, terwijl verfproducent AkzoNobel 0,3% zakte in aanloop naar de publicatie van de jaarcijfers op woensdag. Hierop vooruitlopend gaf het Amerikaanse Evercore voor beide een koopadvies.

Staalproducent ArcelorMittal werd 0,7% minder waard. ABN Amro en AlphaValue verhoogden hun adviezen voor het AEX-fonds naar 'kopen'.

In de Midkap zat Air France-KLM (+2%) voor de tweede achtereenvolgende dag in de lift. PostNL (+1,8%) was ook een opvallende stijger. Roestvrijstaalfabrikant Aperam (-2,3%) nam echter gas terug na de fraaie koersstijgingen in de afgelopen dagen.

Op de lokale markt ging SnowWorld 5,9% omhoog. Value8, het investeringsvehikel van Peter Paul de Vries, heeft zijn belang in de uitbater van indoorskibanen teruggebracht van 20,1% naar 12,8%. De Belgische miljardair Marc Coucke lijkt de koper te zijn, gezien de melding van een belang van 9,6%. Deze transactie zette het aandeel Value8 ook 5% hoger.

Ontvang dagelijks automatisch de gratis DFT Nieuwsbrief met het laatste financieel-economische nieuws.