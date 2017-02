Rond 12.00 uur stond de AEX-index 0,5% lager op 494,1 punten. De Midkap noteerde 0,1% in de min op 720,8 punten. De koersenborden in Parijs (-0,4%), Londen (-0,4%) en Frankfurt (-0,2%) kleurden eveneens rood.

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting met lichte verliezen. Veel beleggers waren deze week gericht op de toelichting van Fed-voorzitter Janet Yellen voor het Congres in Washington. De centrale bankier gaf aan dat zij niet te lang wil wachten met het verhogen van de rente in de Verenigde Staten.

Marktanalist Ron van der Does (IG Markets) denkt dat Yellen al volgende maand met een renteverhoging komt, terwijl de meeste analisten pas in juni zo'n rentestap verwachten. "De Fed riskeert oververhitting op het moment dat de rente niet spoedig verder wordt verhoogd. Het is duidelijk dat de inflatie momenteel accelereert en het feit dat deze boven de doelstelling van de Fed is uitgekomen, duidt erop dat verder monetair ingrijpen spoedig gewenst is", aldus de beursman.

In de AEX kelderde NN met 7,7% nadat het verzekeringsconcern voorbeurs met tegenvallende jaarcijfers kwam. NN zag de winst afgelopen kwartaal meer dan halveren ten opzichte van een jaar eerder, onder meer door hogere claims bij het Nederlandse schadebedrijf. Analisten van Kepler Cheuvreux vinden het operationeel resultaat teleurstellend en de solvabiliteitsratio lager dan verwacht.

Naast NN behoorde ook staalfabrikant ArcelorMittal (-1,3%) tot de zwaardere verliezers. Verffabrikant AkzoNobel (-0,7%) bevond zich eveneens onderin de AEX.

Bij de hoofdfondsen ging ABN Amro aan kop met een koerswinst van +1,5%. De bank was woensdag ook al in trek na meevallende jaarresultaten.

In de Midkap schoot Air France KLM met 8,4% omhoog na de publicatie van zijn jaarcijfers. Het luchtvaartconcern voerde de operationele winst met ruim driekwart op tot €681 miljoen. Volgens zakenbank Liberum zijn de cijfers beter dan verwacht, maar geven de vooruitzichten een gemengd beeld.

Ingenieursbureau Arcadis werd juist zwaar afgestraft voor zijn cijfers. Het aandeel duikelde 11% nadat Arcadis een flink lagere winst op een iets gedaalde omzet meldde. KBC noemde de cijfers zwakker dan verwacht.

Heijmans verloor 4,4%. Het geteisterde bouwbedrijf meldde dat het dit jaar dieprode cijfers voorziet. De onderneming gaat zich volledig toeleggen op de Nederlandse markt en vertrekt uit België en Duitsland.

Automatiseerder Ordina (-5,7%) schreef vorig jaar weer zwarte cijfers en gaf aan zijn dividenduitkeringen weer te hervatten. Analisten van ING vinden de resultaten echter teleurstellend. Zij wijzen met name op de zwakke omzettrend in Nederland.